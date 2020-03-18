Итальянская компания специализируется на изготовлении мобильных лабораторий и жилых трейлеров с 1981 года. Сейчас одна из категорий продукции пользуется повышенным спросом.

Medical Mobile Clinic от Astacar изготавливается под конкретные нужды заказчика и представляет собой микро-клинику, что находится там, где она больше всего нужна.

Мобильные клиники Astacar могут быть настроены и оснащены различным спецоборудованием для определенных нужд. Они могут использоваться для диагностики, лечения или профилактики информационной работы.

Медицинские трейлеры могут оборудоваться рентгеновскими аппаратами и МРТ, приборами для маммографии, экографии, ДНК-тестирования и использоваться даже как операционные или стационарные палаты для больных.

Фото: Мобильная клиника / Astacar

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