Такий хід, під час кризи, може швидко вивести Tesla в лідери ринку, або довести до банкрутства. Пан чи пропав.

Tesla працюватиме в максимально можливому за данних обставин режимі, незважаючи на коронавірус та заходи безпеки, яких вживає влада штату Каліфорнія.

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За інформацією Reuters, у понеділок в окрузі Бей, де розташована гігафабрика Tesla, було зареєстровано 273 випадки вірусної інфекції. Каліфорнія повідомила про шість смертей від респіраторних захворювань. Влада штату Каліфорнія закликала громадян залишатися вдома.

На автоскладальному підприємстві Tesla у Фрімонті працює понад 10 тисяч робітників. У електронному зверненні до них, Ілон Маск зазначив:

“Якщо ви відчуваєте хоча б найменші прояви недуги, навіть просту перевтому, будь ласка, не відчувайте себе зобов'язаними приходити на роботу”. Він також додав: “Моя відверта думка полягає в тому, що шкода від паніки коронавірусу, набагато перевищує шкоду самого вірусу. Я особисто буду на роботі, але це тільки я”.

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