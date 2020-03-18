Такой ход, во время кризиса, может быстро вывести Tesla в лидеры рынка, или обанкротить. Пан или пропал.

Tesla будет работать в максимально возможном при данных обстоятельствах режиме, несмотря на коронавирус и меры безопасности, предпринимаемые властями штата Калифорния.

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По информации Reuters, в понедельник в округе Бэй, где расположена гигафабрика Tesla, было зарегистрировано 273 случая вирусной инфекции. Калифорния сообщила о шести смертях от респираторных заболеваний. Власти штата Калифорния призвали граждан оставаться дома.

На автосборочном предприятии Tesla во Фримонте работает более 10 тысяч рабочих. В электронном обращении к ним, Маск отметил:

"Если вы чувствуете хотя бы малейшие проявления болезни, даже простое переутомление, пожалуйста, не чувствуйте себя обязанными приходить на работу". Он также добавил: "Мое откровенное мнение заключается в том, что вред от паники коронавируса, намного превышает ущерб от самого вируса. Я лично буду на работе, но это только я”.

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