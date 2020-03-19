Большинство лидеров государств и медицинских организаций активно призывают граждан оставаться дома и практиковать социальное дистанцирование, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Но не Президент Республики Беларусь.

В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что “тракторы избавят всех от пандемии коронавируса.

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“Вам просто нужно работать, особенно сейчас, в селе”, – сказал он, пытаясь подчеркнуть, что пандемия не должна сдерживать фермеров от посевной этой весной. “Приятно смотреть телевизор: люди работают на тракторах, о вирусах никто не говорит”, – продолжил он. “Поэтому трактор – наше спасение от коронавируса. Поля всех вылечат”.

На сегодня в Беларуси зарегистрированы 36 случаев коронавируса, однако, учитывая ситуацию в Европейском Союзе, вряд ли этот показатель будет оставаться таким низким длительное время.

Призыв Лукашенко к фермерам выходить на поле может быть мотивирован иными причинами, чем его беспокойство за их здоровье и безопасность, но это не настолько опасно, как заявление, пусть и фигуральное, что тракторы имеют какую-то магическую силу против вируса.

Даже с рекомендациями по карантинному и социальному дистанцированию, врачи отмечают необходимость прогулок на свежем воздухе, без социального взаимодействия, конечно.

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