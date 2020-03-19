Нынешний сезон Королевских гонок отложен на неопределенный срок, гонщики на карантине, но не скучают. По крайней мере, пилоты команды Aston Martin Red Bull Racing.

Макс Ферстаппен и Александер Елбон с Aston Martin Red Bull Racing устроили гонки на моторизованных холодильниках по уменьшенной копии Альберт-Парка – арене Гран-при Австралии.

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Бывать на свежем воздухе (избегая социальных контактов) и пытаться заниматься привычными делами в условиях карантина советуют даже врачи. А для профессиональных спортсменов еще более важно поддерживать свою форму. Поэтому команда Red Bull устроила своим чемпионам мини-турнир на мини-машинках. Даже не машинках, а холодильниках с моторчиком и колесами.

Трасса, на которой соревнуются Ферстаппен и Елбон, в точности повторяет все повороты трека Гран-при Австралии. Поскольку именно Гран-При Австралии был отменен из-за коронавируса. Гонщики оседлали верхом забавные холодильные ящики с 80-кубовыми 1,5-сильными моторчиками, довольно оживленными с виду.

Пилоты Формулы 1 преодолели по три круга, причем бой получился зрелищным и забавным. Ферстаппену удалось обойти Елбона и первым пересечь финишную черту, после чего последний в шутку заявил, что недоволен настройками своего “болида” и обвинил в своем поражении механические проблемы “машины”.

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