Оба автомобиля построены на одной платформе и разделяют большинство компонентов. Оба провалили экзамен на управляемость.

Чешский флагман и его немецкий “кузен” не смогли показать стабильность во время резких маневров.

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В новых видео от Teknikens Värld парочка от концерна Volkswagen повторила грустную историю нового Toyota RAV4. Правда, японский кроссовер уже успел исправить свою оценку, а VAG еще даже не отреагировал на результаты проверки.

"Лосиный тест" является так называемой “переставкой” – имитацией объезда препятствия, которое неожиданно оказалось на дороге. По наихудшему сценарию, маневр может закончиться даже опрокидыванием машины, а в идеальных условиях автомобиль должен без лишних движений вернуться в полосу, после объезда препятствия.

На скорости 65 км/ч гибридный Superb iV показал вполне приемлемый результат, но незначительное увеличение скорости заметно повлияло на его стабильность на дороге. Так, на скорости 68 км/ч, чешский лифтбек проявил склонность к вилянию, а на 70 км/ч ситуация ухудшилась еще больше и заднюю ось начало сносить. Поведение автомобиля на скорости 72 км/ч поразило экспертов – машина вышла за пределы коридора из конусов, что в реальной жизни может означать столкновение с другим авто в соседней полосе или вылет в кювет.

Эксперты отметили, что повторили испытание при тех же условиях, но с другим водителем за рулем, чтобы исключить влияние человеческого фактора. Результаты оказались такими же.

Не лучше проявил себя на тестах и Passat GTE. С увеличением скорости, у него проявляется чрезмерный снос и он не может удержаться в пределах дорожки.

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