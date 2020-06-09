Розбитий автомобіль виставлений на аукціон з надзвичайно високим цінником, та питання в тому, чи знайдеться на нього покупець.

Виставлений на аукціоні Copart спорткар зазнав серйозних пошкоджень. Однак, завдяки тому, що це один з перших примірників, демонстраційний зразок для дилерів, він оцінюється дорожче за аналогічний новий автомобіль.

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Базова модель Corvette 2020 року випуску коштує у США 59 995 доларів, щоб поставити у гараж версію 2LT, знадобиться мінімум 75 тисяч доларів. Саме таке виконання середньомотрного спорткара нового покоління має розбитий автомобіль, виставлений на Copart. Його орієнтована вартість – 107 699 доларів.

Фото: розбитий Chevrolet Corvette 2020 / Autoblog

“Стріляні” подушки безпеки, повністю розбита предня частина, можливо, пошкоджена геометрія кузову – усе це потребує відновлення. Втім, мотор, розташований у задній частині, схоже, не постраждав. Тож, у гіршому разі, можна буде використати 6.2 V8 для якогось тюнінг-проекту.

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