Напис про наявність вірусу на склі пошкодженого автомобіля попереджає, що заходити в салон не варто.

Пошкоджений в ДТП автомобіль Subaru Crosstrek (в Україні він продається під назвою Subaru XV), який продається на автоаукціоні Copert, на вікні має надпис "Не відкривати – Covid-19).

Одне з пошкоджень, яке заявлене на цьому авто – Biohazrd/Chemical, тобто хімічне чи бактеріологічне забруднення. Яким чином на аукціоні дізналися, що в машині була людина, заражена короновірусом, невідомо. Але навряд чи знайдуться бажаючі придбати чи відкрити це авто з тих, хто ще не перехворів страшною хворобою.

Автомобіль 2018 року виготовлення знаходиться в штаті Масачусетс, торги назначені на 20 квітня о 17 годині за місцевим часом.

Втім, згідно дослоіджень, на металевих поверхнях, пластику та склі коронавірус живе максимум 5-9 днів, тобто навряд чи машина буде “заразною” до того часу, поки її куплять та почнуть відмикати. Наприклад, від моменту купівля на аукціоні у США до розмитнення в Україні приходить 1,5-3 місяці.

Нагадаємо, що в Україну привезли "биток" Ferrari за 120 000 доларів.