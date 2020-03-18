Як боротись з короновірусом, насправді, мало хто знає. Але кожен намагається винайти свої методи і українська компанія з каршерінгу запропонувала власний рецепт антикороновірусної обробки авто.

Антивірусна обробка складається, головним чином з протирання поверхонь в салоні авто різноманітними розчинами. Оцінити ефективність цієї процедури дуже важко, але цілком очевидно, що шкоди вона не принесе. При цьому шанси на знищення вірусів та мікробів все ж існують.

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