Формулу "мій дім – моя фортеця" в умовах епідемії нам довелося поширити і на автомобіль. Але, не все так просто: аби машина тримала оборону успішно, їй потрібна допомога.

Так само як і наша домівка, автомобіль залишається безпечним для нас доки ми самі (або хтось інший) не занесемо в нього порцію вірусу. Відбувається це двома способами: або з інфікованою людиною, яка зі своїм диханням та кашлем розповсюджує навколо себе аерозоль с мікрокраплинами (діаметром 1 – 5 мкм), в яких живе вірус. Або – на поверхні предметів або руках здорових людей.

Скільки живе коронавірус

Середовище Час Аерозоль (мікрокраплі вологи) 3 години Мідні деталі 4 години Пакувальний картон (папір) 24 години Пластикові деталі 72 години Сталеві деталі 72 години

Перший канал проникнення вірусу Covid-19 в салон машини можна обмежити, одягнувши на всіх членів екіпажу маски, а краще – респіратори. Нагадаємо, що маска перешкоджає потраплянню в повітря вірусу від інфікованої людини, а респіратор захищає від зараження через повітря здорову людину.

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Другий канал проникнення респіраторного вірусу в автомобіль перекрити дещо важче. Потрібно зробити так, щоби патогени, які опинилися на поверхнях інтер’єру, не потрапили на руки водія і пасажирів, а звідти – і всередину організму. Тобто салон потрібно періодично дезінфікувати. Чим і як?

Чим дезінфікувати салон автомобіля

Коронавірус вбивають спиртовмісні розчини, доля спирту в яких принаймні 60%. Спирт може бути як етиловий (т. з. харчовий), так і ізопропіловий – на його основі, наприклад, утворені ті незамерзайки для склоомивача, які офіційно дозволені в Україні. Також вбивають вірус Covid-19 хлоровмісні рідини та розчини з перекисом водню, але застосовувати їх в автомобілі слід дуже обережно, оскільки вони можуть впливати на колір матеріалів.



Особливу увагу при дезінфекції треба приділяти зонам і деталям, яких ми торкаємося руками під час перебування в автівці.

Тією чи іншою дезінфікуючою рідиною слід зволожити серветку, та ретельно протерти нею все, чого торкаються руки водія та пасажирів. Матеріали, які використовуються в інтер’єрі сучасних автомобілів, не бояться спиртів, хоча зрозуміло, що поливати оздоблення спиртом та терти його серветкою до нестями не варто.

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Дрібниці, які рятують

Якщо в період карантину ви змушені возити пасажирів, наполягайте, щоб вони вдягали захисні маски – це знизить ймовірність потрапляння аерозолю з вірусом в атмосферу салону. А саме вдихання цих мікрокрапель – найбільш поширений спосіб зараження. А щоб у пасажирів не було приводу відмовитись, майте в бардачку маски для них.

Також попрохайте людей в салоні, щоб вони не розмовляли – це знижує виділення аерозоля з рота в повітря, навіть за наявності маски.



На зовнішніх поверхнях автомобіля вірус також тримається непогано. Тому при активному користуванні машиною слід знезаражувати хоча б ті місця, яких часто торкаються руки.

Знизити ризик інфікування допомагає провітрювання салону. Частину мікрокрапель з вірусом винесе протягом з машини, а інша частина під його впливом швидше осяде з повітря на деталі інтер’єру, звідки вірусу потрапити до організму можна буде тільки через ваші руки – тобто більш важким шляхом.

Рекомендація Авто24

Не покладайтеся на машину як на 100-відсотковий захист від коронавірусу, особливо, якщо ви збираєтесь їздити не самі. Набагато надійніше залишити машину на парковці, а самому – залишитись вдома. Ну а коли вже іншого варіанту немає, дотримуйтесь усіх вищезгаданих рекомендацій. І не соромтеся це робити – це ваш автомобіль і ваша територія, на якій ви можете встановлювати ваші правила.

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