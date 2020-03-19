Сидіти вдома – найвірнішій спосіб уникнути зараження під час карантину. Проте така розкіш доступна далеко не кожному, і багатьом доводиться користуватися громадським транспортом. Як при цьому уберегтися від зарази?

Базові принципи санітарної безпеки на випадок епідемії коронавірусу CoVid19 відомі сьогодні мабуть усім, але ми хочемо поділитися реальним досвідом і практичними порадами.



В таксі розвинених країн цими днями можна скористатися рідким засобом для дезінфекції.

Проте, перш за все нагадаємо, що коронавірус CoVid19 – це “мікроорганізм”, який переноситься від одного живого організму до іншого двома шляхами:

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Через повітря, “підселившись” до мікрокраплин рідини, які виділяє людина при чиханні та кашлі. Щоб вдихнути ці краплини, друга людина повинна бути від інфікованої на відстані до 2 м. За деякими даними, ця відстань ще більша.

Через поверхні предметів, на які віруси осіли з повітря. На певних видах матеріалів – зокрема, метал, скло, пластик, папір, тканина – CoVid19 живе до 2 – 3 діб. Цього більш ніж достатньо, аби кілька людей торкнувшись цієї поверхні, потім через власні руки занесли підібраний вірус до рота, носа, очей.

Виходячи з цього, і слід будувати свою стратегію і тактику захисту від зараження при поїздках у таксі та іншому громадському транспорті.

Оскільки маска захищає від зараження погано (або зовсім не захищає), намагайтесь сідати в транспорт з найменшою кількістю пасажирів. В таксі сідайте ззаду.

Намагайтеся тримати дистанцію між вами та іншими пасажирами. Безпечною вважається відстань 2 м. Особливо небезпечні люди, які чхають, кашляють або голосно говорять – принаймні відвертайтесь від них. Якщо в салоні є система примусової вентиляції, потужне опалення або протяг, інфікований пасажир може заразити інших на будь-якій відстані.

Незважаючи на лише часткову ефективність, носіння захисної маски у замкнутому просторі дуже бажане.

Торкайтеся якомога меншої кількості поверхонь і деталей, адже на кожній може сидіти вірус. В салоні маршрутки або тролейбуса намагайтеся не міняти поручень, за який ви взялися від початку поїздки.

В таксі запитайте у водія, чи немає в нього дезінфекційного препарату для вас. Якщо так, відразу після посадки в салон протріть руки. Адже як мінімум, ви бралися за зовнішню та внутрішні ручки машини.

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В жодному разі під час поїздки не торкайтеся руками рота, очей та й обличчя в цілому. Звичайно, в незнайомій обстановці не можна їсти. Не бажано також пити, адже є ризик дотику до того місця посуду, яку ви підносите до рота.

Після завершення поїздки у громадському транспорті продезінфікуйте руки або вимийте їх. Також обробіть антисептиком ваші речі, яких ви торкалися після поїздки: гаманець, телефон, сумку, гудзики одягу тощо.

Взагалі рекомендується в період карантину носити з собою рідину-антисептик. Якщо не вдалося купити таку у зручній фабричній упаковці, можна налити собі невелику порцію у вільний аптечний флакон з надійним корком.

Ймовірність того, що на поручнях є патогени CoVid19, дуже велика. Проте якщо не облизувати пальці після торкання деталей інтерь’єру, зараженя можна уникнути.

Рекомендація Авто24

Спитайте того, хто волею долі опинився в числі заражених коронавірусом – напевне, кожен ладний був би робити вдесятеро більше того, що тут пропонується, аби тільки повернути час назад і не підхопити заразу. Тож якщо у вас немає змоги обійтися без громадського транспорту, максимально дотримуйтесь вимог безпеки. І ще раз подумайте – можливо, варто просинатись на годину раніше і долати шлях до роботи пішки? Такі фізичні вправи, як прогулянки, корисні для здоров’я за будь-яких обставин.

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