Сидеть дома – самый верный способ избежать заражения во время карантина. Однако такая роскошь доступна далеко не каждому, и многим приходится пользоваться общественным транспортом. Как при этом уберечься от заразы?

Базовые принципы санитарной безопасности на случай эпидемии коронавируса CoVid19 известны сегодня, пожалуй, всем, но мы хотим поделиться реальным опытом и практическими советами.

В такси развитых стран во время карантина можно воспользоваться жидким средством для дезинфекции.

Однако, прежде всего, напомним, что коронавирус CoVid19 – это "микроорганизм", который переносится от одного живого организма к другому двумя путями:

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Через воздух, "подселившись" в микрокапли жидкости, которые выделяет человек при чихании и кашле. Чтобы вдохнуть эти капли, другой человек должен быть от инфицированного на расстоянии до 2 м. По некоторым данным – и больше.

Через поверхности предметов, на которые вирусы осели из воздуха. На определенных видах материалов – в частности, металле, стекле, пластике, бумаге, ткани – CoVid19 живет до 2 – 3 суток. Этого более чем достаточно, чтобы несколько человек, коснувшись этой поверхности, затем через собственные руки занесли подобранный вирус в рот, нос, глаза.

Исходя из этого, и следует строить свою стратегию и тактику защиты от заражения при поездках в такси и другом общественном транспорте.

Поскольку маска защищает от заражения плохо, старайтесь садиться в транспорт с наименьшим количеством пассажиров. В такси садитесь сзади.

Старайтесь держать дистанцию ​​между вами и другими пассажирами. Безопасным считается расстояние 2 м. Особенно опасны люди, которые чихают, кашляют или громко говорят – по крайней мере отворачивайтесь от них. Если в салоне есть система принудительной вентиляции, мощное отопление или просто сквозняк, инфицированный пассажир может заразить других на любом расстоянии.

Несмотря на только частичную эффективность, ношение защитной маски в замкнутом пространстве очень желательно.

Прикасайтесь как можно к меньшему количеству поверхностей и деталей, ведь на каждой может сидеть вирус. В салоне маршрутки или троллейбуса старайтесь не менять поручень, за который вы взялись с начала поездки.

В такси спросите у водителя, нет ли у него дезинфекционного препарата для вас. Если да, сразу после посадки в салон протрите руки. Ведь как минимум, вы брались за внешнюю и внутренние ручки машины.

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В любом случае во время поездки не прикасайтесь руками ко рту, глазам и лицу в целом. Конечно, в незнакомой обстановке нельзя есть. Не желательно также пить, ведь есть риск прикосновения к тому месту посуды, которую вы преподносите ко рту.

После завершения поездки в общественном транспорте продезинфицируйте руки или вымойте их. Также обработайте антисептиком ваши вещи, которых вы касались после поездки: кошелек, телефон, сумку, пуговицы одежды и т.д.

Вообще рекомендуется в период карантина носить с собой жидкость-антисептик. Если не удалось купить такую ​​в удобной фабричной упаковке, можно налить себе небольшую порцию в любой аптечный флакон с надежной пробкой.

Вероятность того, что на поручнях есть патогены CoVid19, очень велика. Но если не облизывать пальцы после касания интерьера, заражения можно избежать.

Рекомендация авто24

Спросите того, кто волей судьбы оказался в числе зараженных коронавирусом – наверное, каждый готов был бы делать в десять раз больше того, что здесь предлагается, чтобы только вернуть время назад и не подхватить заразу. Поэтому если у вас нет возможности обойтись без общественного транспорта, максимально соблюдайте требования безопасности. И еще раз подумайте – возможно, стоит просыпаться на час раньше и преодолевать путь до работы пешком? Такие физические упражнения, как прогулки, полезны для здоровья при любых обстоятельствах.

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