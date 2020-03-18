Как бороться с коронавирусом на самом деле мало кто знает. Но каждый пытается изобрести свои методы и украинская компания по краткосрочной аренде автомобиля предложила собственный рецепт антикоронавирусной обработки авто.

Антивирусная обработка состоит главным образом из протирания поверхностей в салоне авто различными растворами. Оценить эффективность этой процедуры очень трудно, но вполне очевидно, что вреда она не принесет. При этом шансы на уничтожение вирусов и микробов все же существуют.

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