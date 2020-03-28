Формулу "мой дом – моя крепость" в условиях эпидемии нам пришлось распространить и на автомобиль. Но не все так просто: чтобы машина держала оборону успешно, ей нужна помощь.

Так же как и наш дом, автомобиль остается безопасным для нас пока мы сами (или кто-то другой) не занесем в него порцию вируса. Происходит это двумя способами: либо с инфицированным человеком, который со своим дыханием и кашлем распространяет вокруг себя аэрозоль с микрокаплями (диаметром 1 – 5 мкм), в которых живет вирус. Или – через поверхности предметов и руки здоровых людей.

Сколько живет коронавирус

Среда Время Аэрозоль (микрокапли влаги) 3 часа Медные детали 4 часа Упаковочный картон (бумага) 24 часа Пластиковые детали 72 часа Стальные детали 72 часа

Первый канал проникновения вируса Covid-19 в салон машины можно ограничить, надев на всех членов экипажа маски, а лучше – респираторы. Напомним, что маска препятствует попаданию в воздух вируса от инфицированного человека, а респиратор защищает от заражения через воздух здорового человека.

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Второй канал проникновения респираторного вируса в автомобиль перекрыть несколько труднее. Нужно сделать так, чтобы патогены, которые оказались на поверхностях интерьера, не попали на руки водителя и пассажиров, а оттуда – и внутрь организма. То есть салон нужно периодически дезинфицировать. Чем и как?

Чем дезинфицировать салон автомобиля

Коронавирус убивают спиртосодержащие растворы, доля спирта в которых по крайней мере 60%. Спирт может быть как этиловый (т. н. пищевой), так и изопропиловый – на его основе, например, делают те незамерзайки для стеклоомывателя, которые официально разрешены в Украине. Также убивают вирус Covid-19 хлорсодержащие жидкости и растворы с перекисью водорода, но применять их в автомобиле следует очень осторожно, так как они могут влиять на цвет материалов.

Особое внимание при дезинфекции надо уделять зонам и деталям, которых мы касаемся руками во время пребывания в автомобиле.

Той или иной дезинфицирующей жидкостью следует увлажнить салфетку, и тщательно протереть ею все, чего касаются руки водителя и пассажиров. Материалы, используемые в интерьере современных автомобилей, не боятся спиртов, хотя понятно, что поливать отделку спиртом и тереть ее салфеткой до разогрева не стоит.

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Мелочи, которые спасают

Если в период карантина вы вынуждены возить пассажиров, настаивайте, чтобы они надевали защитные маски – это снизит вероятность попадания аэрозоля с вирусом в атмосферу салона. А как раз таки вдыхание этих микрокапель – наиболее распространенный способ заражения. А чтобы у пассажиров не было повода отказаться, держите в бардачке маски для них.

Также попросите людей в салоне, чтобы они не разговаривали – это снижает выделение аэрозоля изо рта в воздух, даже при наличии маски.

На наружных поверхностях автомобиля вирус также держится неплохо. Поэтому при активном пользовании машиной следует обеззараживать хотя бы те места, которых часто касаются руки.

Снизить риск инфицирования помогает проветривание салона. Часть микрокапель с вирусом вынесет сквозняком из машины, а другая часть под его влиянием быстрее осядет из воздуха на детали интерьера, откуда вирусу попасть в организм можно будет только через ваши руки – то есть более трудным путем.

Рекомендация Авто24

Не полагайтесь на машину как на 100-процентную защиту от коронавируса, особенно, если вы собираетесь ездить не одни. Гораздо надежнее оставить машину на парковке, а самому – остаться дома. Ну а когда другого варианта нет, соблюдайте вышеупомянутые рекомендации. И не стесняйтесь это делать – это ваш автомобиль и ваша территория, на которой вы можете устанавливать ваши правила.

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