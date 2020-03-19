Одновременно с эпидемией CoVid19 в автомобильных кругах начались разговоры об антибактериальной обработке салона и климатической системы. Это процедура полезная, но напомним: бактерии и вирусы – микроорганизмы хоть и одинаково зловредные, но разные по сути.

Периодическая обработка воздуховодов препаратами-дезинфекторами рекомендуется, чтобы не допустить размножения в каналах нежелательных микроорганизмов – болезнетворных бактерий, грибка, плесени. Как известно, благоприятные для них условия образуются при работе кондиционера в его системе, причем расселение потайных колоний часто сопровождается малоприятными запахами.

Профессиональная очистка климатической установки автомобиля убивает грибки и бактерии. Возможно, это бы уничтожило и вирусы, но такая очистка – процедура разовая.

На самом деле, преодолеть эту “живность” не так уж и просто, нужно применять специальный аппарат. Он с помощью ультразвука распыляет химпрепарат до состояния тумана, который затягивается в каналы системы климата в режиме рециркуляции воздуха. Правда, в продаже есть любительские составы в аэрозольных баллончиках, но их эффективность не всегда достаточна.

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Кроме того, для защиты воздуха в салоне предназначается салонный фильтр, которым оборудованы многие из современных автомобилей. Это устройство исключает или значительно снижает вероятность попадания в машину: пыли, сажи, бактерий, аллергенной пыльцы растений. Современный угольный фильтр не пропускает в салон даже запахи.

Вирус гриппа (так называемое семейство SARS) – средний по размерам по сравнению с другими сородичами. Типичные автомобильные фильтры его не задерживают.

Кроме того, салонному фильтру иногда приписывают эффективную борьбу с вирусами. И это уже очень сомнительный момент. По крайней мере, если речь идет о коронавирусе и других вирусах семейства SARS. Дело в том, что эти патогены отличаются малыми размерами – данный вибрион имеет диаметр порядка 0,12 микрон. В то время как лучшие автомобильные салонные фильтры задерживают образование не менее 0,5 микрон.

Нужен ли фильтр?

В принципе, в технике существуют фильтры типа HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное задержание частиц), которые теоретически могут задерживать частицы от 0,1 мкм. Однако – не на все 100%; и даже загрязнения диаметром 0,2 – 0,3 мкм HEPA-фильтры отсекают лишь частично – а в случае с коронаровирусом, напомним, речь идет о размере 0,12 мкм. Да и все равно, фильтры HEPA в серийных автомобилях не используются.

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Отметим также, что попадание вирусов типа CoVid19 в воздухозаборник автомобиля маловероятно. Потому что в воздухе они распространяются вместе с микрокаплями влаги, которые, в свою очередь, имеют “дальнобойность” не более 2-х метров. Хотя теоретически, облачко чьего-то чихания может быть подхвачено попутным ветерком и доставлено прямо в ваш фильтр. А вот сколько конкретных патогенов задержится в фильтре, а сколько их прорвется в салон – никто не скажет. Скорее всего, ввиду вышеприведенных размерных значений, соотношение будет не в нашу пользу.

Салонный фильтр нужно менять регулярно, иначе климатическая установка станет питомником бактерий, грибков и других болезнетворных организмов.

Рекомендация Авто24

Коронавирус – не единственный враг человека, и бактериям тоже не место в наших автомобилях. Поэтому не следует отказываться от обработки вашего “климата”, если есть возможность ее сделать. Тем более болезни, спровоцированные бактериями, могут так ослабить организм, что он не сможет достойно противостоять нашему страшному сегодняшнем врагу – вирусу CoVid19. Не забывайте также, что некоторые из производителей автокомпонентов предлагают салонные фильтры с усиленной антибактериальной функцией, и если позволяют финансы, стоит покупать именно их – по крайней мере, в период повышенной опасности.

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