Что лучше – кондиционер или "климат"? В летнюю жару самое время выяснить все за и против.

Рассуждать, что лучше, “климат” или кондиционер, могут в первую очередь счастливые владельцы автомобилей, оснащенных одним из этих благ цивилизации. А плюсы и минусы, как ни странно, есть у обоих типов систем охлаждения воздуха.

Снеговик в торпедо

Сначала в двух словах – о технических отличиях. Кондиционер представляет собой устройство для охлаждения воздуха в салоне, причем с возможностью регулировки интенсивности процесса – и не верьте тому, кто говорит (и пишет) обратное, приписывая такую возможность исключительно климат-контролю.

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Система, которую мы называем климат-контролем, может как охлаждать, так и подогревать воздух, причем способна самостоятельно поддерживать заданную температуру – во всяком случае, старается это делать.

В “климате” тоже есть кондиционер, который является лишь частью системы – наряду с печкой. Но управляет его работой не человек, а электронный мозг, который анализирует информацию датчиков и соответствующим образом активирует компрессор “кондишена” или отопитель, перемещает заслонки воздуховодов для распределения потоков теплого и холодного воздуха по салону.

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Соответственно, автоматическая климатическая система содержит множество дополнительных деталей и узлов: датчики температуры воздуха и антифриза, уровня влажности (не всегда), электроактиваторы управления потоками и производительностью компрессора, электронный блок управления.

Преимущества системы климат-контроля несомненны:

- нет нужды отвлекаться на настройки микроклимата (скорость вентилятора и направление потоков охлажденного воздуха) при смене внешних условий – перемещения машины с солнцепека в тень, смены направления движения, движения в условиях переменной облачности;

- возможность поддерживать различную температуру около разных сидений – т.н. многозонный контроль.

Недостатки «климат-конроля»:

- У некоторых моделей авто заданная температура нечетко поддерживается в сложных условиях (несимметричный нагрев салона солнцем). Перед покупкой автомобиля почитайте, что пишут владельцы на форумах касательно комфорта в салоне;

- Более высокая по сравнению с кондиционером цена – плюс порядка 400-500 долларов;

- Нет возможности отрегулировать частичное распределение потоков воздуха, выставив промежуточные положения регуляторов, типа “две трети в лицо, треть в ноги”;

- Более высокая сложность и соответственно, более высокая вероятность отказа на немолодом автомобиле, более высокая стоимость ремонта.

Рекомендации от Авто24

Система климат-контроля несомненно удобнее обычного кондиционера. Но при выборе, что лучше именно для вас, “климат” или кондиционер, многое зависит от модели автомобиля и его состояния. Выясните заранее, насколько толково работает “климат” на интересующей вас модели авто, а при покупке подержанной машины разведайте также тонкости ремонта и стоимость комплектующих. Возможно, вы сочтете допустимым крутить регуляторы кондиционера вручную – тем более, что на наших дорогах масса машин, не имеющих охладителя воздуха в принципе. И как-то ведь те водители без него обходятся.

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