Що краще – кондиціонер чи "клімат"? У літню спеку саме час з'ясувати всі за та проти.

Міркувати, що краще, "клімат" чи кондиціонер, можуть в першу чергу щасливі власники автомобілів, оснащених одним з цих благ цивілізації. А плюси і мінуси, як не дивно, є в обох типів систем охолодження повітря.

Дід Мороз в торпедо

Спочатку в двох словах – про технічні відмінності. Кондиціонер являє собою пристрій для охолодження повітря в салоні, причому з можливістю регулювання інтенсивності процесу – і не вірте тому, хто говорить (пише) зворотне, приписуючи таку можливість винятково клімат-контролю.

Читайте також: Готуємо кондіціонер до літа

Система, яку ми називаємо клімат-контролем, може як охолоджувати, так і підігрівати повітря, причому здатна самостійно підтримувати задану температуру – в усякому разі, намагається це робити.

В "кліматі" теж є кондиціонер, який є лише частиною системи – поряд з опалювачем. Але керує його роботою не людина, а електронний мозок, який аналізує інформацію датчиків і відповідним чином активує компресор "кондішена" або опалювач, переміщує заслінки повітроводів для розподілу потоків теплого і холодного повітря по салону.

Читайте також: Чи потрібно вмикати кондиціонер кожного разу

Відповідно, автоматична кліматична система містить безліч додаткових деталей і вузлів: датчики температури повітря та антифризу, рівня освітлення та вологості (не завжди), електроактиватори управління потоками і продуктивністю компресора, електронний блок управління.

Переваги системи клімат-контролю безсумнівні:

немає потреби відволікатися на параметри мікроклімату (швидкість вентилятора і напрям потоків охолодженого повітря) при зміні зовнішніх умов – переміщення машини зі спеки в тінь, зміни напрямку руху, руху в умовах змінної хмарності;

можливість підтримувати різну температуру навколо різних сидінь – т. зв. багатозонний контроль.

Недоліки у «клімату» теж є

У деяких моделей авто задана температура нечітко підтримується в складних умовах (несиметричне нагрівання салону сонцем). Перед покупкою автомобіля почитайте, що пишуть власники на форумах щодо комфорту в салоні даной моделі;

Більш висока в порівнянні з кондиціонером ціна – плюс близько 400-500 доларів;

Немає можливості відрегулювати частково розподіл потоків повітря, виставивши проміжні положення регуляторів, типу "дві третини обличчя, третина в ноги";

Більш висока складність і відповідно, більш висока ймовірність відмови на немолодому автомобілі, більш висока вартість ремонту.

Рекомендації від Авто24

Система клімат-контролю безсумнівно зручніше звичайного кондиціонера. Але при виборі, що краще саме для вас, "клімат" чи кондиціонер, багато що залежить від моделі автомобіля та його стану. З'ясуйте заздалегідь, наскільки розумно працює "клімат" на цікавій для вас моделі авто, а при покупці уживаної машини розвідайте також тонкощі ремонту та вартість комплектуючих. Можливо, ви вважаєте допустимим крутити регулятори кондиціонера вручну – тим більше, що на наших дорогах маса машин, які не мають охолоджувача повітря в принципі. Та якось ті водії без нього обходяться.

Читайте також: Як охолодити автомобіль в спеку без кондиціонера