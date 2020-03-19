Одночасно з епідемією CoVid19 в автомобільних колах почалися розмови про антибактеріальну обробку салону і кліматичної системи. Це процедура корисна, але нагадаємо: бактерії та віруси – потвори хоч однаково капосні, проте різні за суттю.

Періодична обробка повітропроводів препаратами рекомендується, щоби не допустити розмноження в каналах небажаних мікроорганізмів – хвороботворних бактерій, грибка, плісняви. Як відомо, сприятливі для них умови утворюються при роботі кондиціонера, причому розселення потаємних колоній часто супроводжується малоприємними запахами.

Професійне очищення кліматичної установки автомобіля вбиває грибки і бактерії. Можливо, це б знищило і віруси, але таке очищення – процедура разова.

Насправді, подолати цю “живність” не так вже й просто, треба застосовувати спеціальний апарат. Він за допомогою ультразвуку розпорошує хімпрепарат до стану туману, який затягується до каналів системи клімату в режимі рециркуляції повітря. Щоправда, у продажу є любительські препарати в аерозольних балончиках, але їхня ефективність не завжди буває достатньою.

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Крім того, для захисту повітря в салоні призначається салонний фільтр, яким обладнано багато які з сучасних автомобілів. Цей пристрій виключає – або значно знижує ймовірність – потрапляння в машину пилу, сажі, бактерій, алергенного пилку рослин. Сучасний вугільний фільтр не пропускає до салону навіть запахи.

Вірус грипа (так зване сімейство SARS) – середній за розмірами у порівнянні з іншими сородичами. Типові автомобільні фільтри його не затримують.

Крім того, салонному фільтру іноді приписують ефективну боротьбу з вірусами. Але це дуже сумнівне твердження. Принаймні, якщо йдеться про коронавірус та інши віруси сімейства SARS. Справа у тому, що ці патогени відрізняються малими розмірами – вібріон має діаметр порядку 0,12 мікрон. В той час як найкращі автомобільні салонні фільтри затримують утворення не менше 0,5 мікрон.

Чи потрібен фільтр?

В принципі, в техніці існують фільтри типу HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance — високоефективне затримання частинок), які теоретично можуть затримувати частинки від 0,1 мкм. Проте – не на всі 100%, і навіть забруднення діаметром 0,2 – 0,3 мкм HEPA-фільтри відсікають лише частково – а у випадку з коронаровірусом, нагадаємо, йдеться про розмір 0,12 мкм. Та й все одно, фільтри HEPA в серійних автомобілях не використовуються.

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Зазначимо також, що потрапляння вірусів типу CoVid19 в повітрозабірник автомобіля малоймовірне. Тому що в повітрі вони розповсюджуються разом з мікрокраплинами вологи, які, в свою чергу, мають “далекобійність” не більше 2-х метрів. Хоча теоретично, хмарка чийогось чихання може бути підхоплена попутним вітерцем і діставлена просто у ваш фільтр. А от скільки конкретних патогенів затримаєтся у фільтрі, а скільки їх прорветься у салон – ніхто не скаже. Швидше за все, зважаючи на вищенаведені розмірні значення, співвідношення буде не на нашу користь.

Салонний фільтр треба заміняти регулярно, інакше кліматична установка стане розплідником бактерій, грибків та інших хвороботворних організмів.

Рекомендація Авто24

Коронавірус – не єдиний ворог людини, і бактеріям теж не місце в наших автомобілях. Тому не слід відмовлятися від обробки вашого “клімата”, якщо є нагода її зробити. Тим більше хвороби, спровоковані бактеріями, можуть так ослабити організм, що він не зможе гідно протистояти нашому найстрашнішому сьогоднішньому ворогу – вірусу CoVid19. Не забувайте також, що деякі з виробників автокомпонентів пропонують салонні фільтри з підсиленою антибактеріальною функцією, і якщо дозволяють фінанси, варто купувати саме їх – принаймні, в період підвищеної небезпеки.

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