Надпись о наличии вируса на стекле поврежденного автомобиля предупреждает, что заходить в салон не стоит.

Поврежденный в ДТП автомобиль Subaru Crosstrek (в Украине он продается под названием Subaru XV), который продается на автоаукционе Copert, на окне имеет надпись "Не открывать – Covid-19”.

Одно из повреждений, которое заявлено на этом авто, – Biohazrd/Chemical, то есть химическое или бактериологическое загрязнение. Каким образом на аукционе узнали, что в машине был человек, зараженный короновирусом, неизвестно. Но вряд ли найдутся желающие приобрести или открыть этот автомобиль из тех, кто еще не переболел страшной болезнью.

Автомобиль 2018 года выпуска находится в штате Массачусетс, торги назначены на 20 апреля в 17 часов по местному времени.

Впрочем, согласно исследованиям, на металлических поверхностях, пластике и стекле коронавирус живет максимум 5-9 дней, то есть вряд ли машина будет "заразной" до тех пор, пока ее купят и начнут открывать. Например, с момента покупки на аукционе в США до растаможивания в Украине приходит 1,5-3 месяца.

Напомним, что в Украину привезли “биток” Ferrari за 120 тысяч долларов.