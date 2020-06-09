Разбитый автомобиль выставлен на аукцион с чрезвычайно высоким ценником, но вопрос в том, найдется ли на него покупатель.

Выставленный на аукционе Copart спорткар получил серьезные повреждения. Однако, благодаря тому, что это один из первых экземпляров, демонстрационный образец для дилеров, он оценивается дороже, чем аналогичный новый автомобиль.

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Базовая модель Corvette 2020 года выпуска стоит в США 59 995 долларов. Чтобы поставить в гараж версию 2LT, понадобится минимум 75 тысяч долларов. Именно такое исполнение среднемотрного спорткара нового поколения имеет разбитый автомобиль, выставленный на Copart. Его ориентировочная стоимость – 107 699 долларов.

Фото: разбитый Chevrolet Corvette 2020 / Autoblog

“Стреляные” подушки безопасности, полностью разбитая предняя часть, возможно, поврежденная геометрия кузова – все это требует восстановления. Впрочем, мотор, расположенный в задней части, похоже, не пострадал. Поэтому, в худшем случае, можно будет использовать 6.2 V8 для какого-то тюнинг-проекта.

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