Електрокар на повній швидкості в'їхав у вантажівку.

Камера зовнішнього спостереження, встановлена ​​на швидкісній автомагістралі на Тайвані, зафіксувала, як Tesla Model 3 врізався в перекинуту вантажівку.

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Дорожньо-транспортна подія трапилась в понеділок на трасі National Freeway 1. Водій фургона не впорався з керуванням, і навантажений автомобіль перекинувся на бік.

Через кілька хвилин, після інциденту, у вантажівку врізалась Tesla. Електрокар їхав у лівій смузі, і між ним та перекинутою машиною не було жодних перешкод, тож оглядовості ніщо не заважало. Однак електроніка не розпізнала і електрокар почав автоматичне гальмування лише за кілька метрів до вантажівки.

На щастя, водій електрокара відбувся легкими травмами, а поліції повідомив, що в машині була активована система автоматичного управління. Чоловік бачив вантажівку, але був упевнений, що його автомобіль самостійно відреагує на виниклу перешкоду. Педалі гальма він навіть не торкався. На круїз-контролі електрокара була виставлена ​​швидкість 110 км/год і екстренне гальмування перед зіткненням лиш незначно її зменшило.

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