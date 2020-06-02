Масштабні акції протесту відбуваються по всій країні, вони викликані убивством афроамериканця Джорджа Флойда поліцейськими у місті Мінеаполіс.

Хаос спалахнув в округу Бей, що в Каліфорнії у минулі вихідні: громадянські заворушення через смерть Джорджа Флойда, темношкірого чоловіка, який загинув під час поліцейського арешту в Міннеаполісі 25 травня, перетворились на масштабне мародерство та вандалізм.

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У містечку Сан-Леандро протестувальники розгромили автосалон FCA, влаштували підпали та викрали півсотні дорогих автомобілів, включаючи щонайменше два Dodge Challenger Hellcat, Dodge Charger Widebody, Dodge Ram SRT та Jeep Grand Cherokee.

У розмові з місцевим каналом CBS, власник автосалону San Leandro Chrysler Dodge Jeep Ram Карлос Ідальго заявив, що з виставочного залу та стоянки було викрадено близько 50 транспортних засобів. Усі викрадені автомобілі коштували від 60 до 90 тисяч доларів.

“Машини обладнано трекерами, тому ми бачимо, де вони є. Вони їздять скрізь. Ми намагалися викликати поліцейських, однак вони були надто зайняті. Вони не змогли відповісти. Ви розумієте, чому...”, – сказав Ідальго.

Він також розповів, що нападники спочатку вчинили мародерство у магазині Nike на протилежному боці вулиці, його співробітники встигли заблокувати проїзди та замкнути ключі від машин у сейфі, однак це не зупинило агресивно налаштований натовп. Нападники трощили усе на своєму шляху, демонструючи повну зневагу саме до дорогих авто – у їхніх гаслах звучав осуд “вседозволеності заможних”. Ідальго ж заявив, що погром в автосалоні негативно позначиться на сотні співробітників, які вже й без того достатньо постраждали, через коронавірус.

Не пощастило потрапити під гарячу руку й автомобілям у шоурумі Mercedes-Benz. Вандали вдерлись у дилерський центр та потрощили усе, що не змогли забрати. Кадри мародерства потрапили у соцмережі.

Деякі з нападників навіть не намагались приховати своє обличчя. Очевидно, що серед них були не лише афроамериканці.



У приміщенні палає Mercedes-AMG GT.



А хтось навіть примудрився вкрасти поліцейського коня!

Заворушення розпочались, після загибелі Джорджа Флойда, під час арешту. 41-річного чоловіка було затримано у Мінеаполісі 25 травня, він чинив опір, коли поліцейські намагались посадити його до машини, чим спровокував сутичку, в результаті якої опинився на асфальті, лицем донизу, затятий у кайданки. Один з офіцерів поставив ногу на шию Флойда, у той час як його колеги притисли тіло чоловіка. У такому положенні він провів майже 10 хвилин, при цьому, благаючи поліцейського прибрати ногу: “Будь ласка, прошу, припиніть це, я не можу дихати”. Врешті чоловік знепритомнів, а коли на місце події прибула карети швидкої, лікарі вже нічим не могли йому допомогти.

Чотирьох поліцейських, задіяних в інциденті, було звільнено, а головному винуватцю загрожує ще й ув’язнення за вбивство.



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