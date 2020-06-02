Масштабные акции протеста проходят по всей стране, они вызваны убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в городе Миннеаполис.

Хаос вспыхнул в округе Бэй, что в Калифорнии в минувшие выходные: гражданские беспорядки из-за смерти Джорджа Флойда, темнокожего мужчины, который погиб во время полицейского ареста в Миннеаполисе 25 мая, превратились в масштабное мародерство и вандализм.

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В городке Сан-Леандро протестующие разгромили автосалон FCA, устроили поджоги и похитили полсотни дорогих автомобилей, включая по меньшей мере два Dodge Challenger Hellcat, Widebody Dodge Charger, Dodge Ram SRT и Jeep Grand Cherokee.

В разговоре с местным каналом CBS, владелец автосалона San Leandro Chrysler Dodge Jeep Ram Карлос Идальго заявил, что из выставочного зала и стоянки было похищено около 50 транспортных средств. Все похищенные автомобили стоили от 60 до 90 тысяч долларов.

"Машины оборудованы трекерами, поэтому мы видим, где они находятся. Мы пытались вызвать полицейских, однако они были слишком заняты. Они не смогли ответить. Вы понимаете, почему...”, – сказал Идальго.

Он также рассказал, что нападавшие сначала совершили мародерство в магазине Nike на противоположной стороне улицы, его сотрудники успели заблокировать проезды и замкнуть ключи от машины в сейфе, однако это не остановило агрессивно настроенную толпу. Нападавшие крушили все на своем пути, демонстрируя полное пренебрежение именно к дорогим авто – в их лозунгах звучал осуждение “вседозволенности богатых”. Идальго же заявил, что погром в автосалоне негативно скажется на сотне сотрудников, которые уже и без того достаточно пострадали, из-за коронавируса.

Не повезло попасть под горячую руку и автомобилям в шоуруме Mercedes-Benz. Вандалы ворвались в дилерский центр и поломали все, что не смогли забрать. Кадры мародерства попали в соцсети.

Некоторые из нападавших даже не пытались скрыть свое лицо. Очевидно, что среди них были не только афроамериканцы.



В помещении горит Mercedes-AMG GT.



А кто-то даже умудрился украсть полицейского коня!

Беспорядки начались, после гибели Джорджа Флойда, во время ареста. 41-летнего мужчину задержали в Миннеаполисе 25 мая, он оказал сопротивление, когда полицейские пытались посадить его в машину, чем спровоцировал стычку, в результате которой оказался на асфальте, лицом вниз, зскованный наручниками. Один из офицеров поставил ногу на шею Флойда, в то время как его коллеги прижали тело мужчины. В таком положении он провел почти 10 минут, при этом, умоляя полицейского убрать ногу: “пожалуйста, прошу, прекратите это, я не могу дышать”. Наконец, мужчина потерял сознание, а когда на место происшествия прибыла карета скорой, врачи ничем не могли ему помочь.

Четверо полицейских, задействованных в инциденте, были освобождены, а главному виновнику грозит еще и заключение за убийство.

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