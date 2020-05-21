За последние два месяца в столице эвакуированы 8 539 транспортных средств. Половина из них стояли у пешеходных переходов.

Инспекторами по парковке за два месяца вынесено 9 168 постановлений на общую сумму штрафов 4 666 750 грн.

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Больше всего нарушителей штрафовали за парковку автомобиля на пешеходном переходе – 54% от общего количества постановлений, вынесенных за май. Среди других – парковка на полосе общественного транспорта, выездах с прилегающих территорий, парковки на перекрестках, остановках общественного транспорта и др.

“Постоянными локациями отработки инспекции по парковке являются больницы, обеспечивающие борьбу с коронавирусом i виезды скорой. Также особое внимание уделяется полосам общественного транспорта и пешеходным переходам. Сейчас мы продолжаем работать над внедрением в Киеве автоматизированной системы контроля оплаты стоимости услуг по парковке. Эта система позволит в разы увеличить площадь отработки и проверки оплаты парковки, что принесет значительные поступления в городской бюджет и дисциплинирует водителей”, – сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Осипов.

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