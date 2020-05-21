За останні два місяці в столиці евакуйовано 8 539 транспортних засобів. Половина з них стояли біля пішохідних переходів.

Інспекторами з паркування за два місяці винесено 9 168 постанов на загальну суму штрафів 4 666 750 грн.

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Найбільше порушників штрафували за парковку автомобіля на пішохідному переході – 54 % від загальної кількості постанов, винесених за травень. Серед інших – паркування на смузі громадського транспорту, виїздах з прилеглих територій, паркування на перехрестях, зупинках громадського транспорту та ін.

«Постійними локаціями відпрацювання інспекції з паркування є лікарні, що забезпечують боротьбу з коронавірусом i виïзди швидкоï. Також особлива увага приділяється смугам громадського транспорту і пішохідним переходам. Зараз ми продовжуємо працювати над запровадженням у Києві автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування. Ця система дасть змогу в рази збільшити ареол відпрацювання перевірки оплати паркування, що принесе значні надходження до міського бюджету та дисциплінує водіїв»,- повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Осипов.

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