Электрокар на полной скорости въехал в грузовик.

Камера наружного наблюдения, установленная на скоростной автомагистрали на Тайване, зафиксировала, как Tesla Model 3 врезался в опрокинутый грузовик.

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник на трассе National Freeway 1. Водитель фургона не справился с управлением, и груженый автомобиль перевернулся на бок.

Через несколько минут после инцидента в грузовик врезалась Tesla. Электрокар ехал в левой полосе, и между ним и перевернутой машиной не было никаких препятствий, поэтому обзорности ничто не мешало. Однако электроника не распознала и электрокар начал автоматическое торможение лишь за несколько метров до грузовика.

К счастью, водитель электрокара отделался легкими травмами, а полиции сообщил, что в машине была активирована система автоматического управления. Мужчина видел грузовик, но был уверен, что его автомобиль самостоятельно отреагирует на возникшую преграду. Педали тормоза он даже не прикасался. На круиз-контроле электрокара была выставлена скорость 110 км/ч и экстренное торможение перед столкновением лишь незначительно уменьшило ее.

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