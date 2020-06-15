Покупатели получат настенный зарядный блок значительно раньше, чем сам электрокар ID 3.

Первому электрокару немецкой марки – ID3, исправили ошибки в электронике. Батарейные хэтчбеки начнут передавать клиентам в сентябре, так что самое время обеспечить покупателей и домашними зарядными станциями.

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Настенный блок питания Volkswagen ID Wallbox Charger разрабатывался, в первую очередь, именно для ID3, хотя сможет заряжать и другие электрокары немецкого производителя. Устройство было анонсировано еще осенью прошлого года, а теперь Volkswagen открыл прием заказов.

Зарядка доступна в трех исполнениях, которые отличаются по мощности (все оснащены кабелем Type 2 с пропускной способностью 11 кВт) и по уровню подключения. Чарджер начального уровня может зарядить ID 3 с аккумулятором на 58 кВт/ч от 0 до 100% за 6 часов – “в пять раз быстрее, чем от обычной розетки для домашнего питания”. Такой девайс оценивается в 399 евро.

Второй – ID Charger Connect, обеспечивает такие же характеристики, но позволяет интегрировать ее в систему “умный дом”, управлять устройством и контролировать процесс со смартфона с помощью WLAN или LAN подключение (опционально LTE). Такая зарядка стоит 599 евро.

Топовый ID Charger Pro, оценен в 849 евро, поддерживает стандарт связи LTE и снабжен возможностью бесплатного обновления в течение всего срока службы.

Сейчас Volkswagen открыл книгу заказов только в восьми европейских странах, и сообщает, что первые заказчики уже получили свои зарядки.

Фото: домашняя зарядная станция Volkswagen ID Wallbox Charger / Volkswagen

“Volkswagen устанавливает новые стандарты для зарядки в сегменте. Мы будем строить полноценную сеть зарядных станций в течение ближайших месяцев”, – отметил Томас Албридж, член совета управления бренда Volkswagen, ответственный за электронную мобильность.

Сам электрокар Volkswagen ID3, также будет предложен в трех версиях, которые отличаются емкостью аккумуляторов, и обещают запас хода от 330 до 550 километров.

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