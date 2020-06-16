Далекобійна версія електрокара має позначення Tesla Model S Long Range Plus і пропонує пробіг на одному заряді у 402 милі за циклом EPA.

Будь-який інший автомобіль на ринку за 8 років вже б встиг застаріти і змусив виробника замінити його новим поколінням, але не Tesla Model S. Електрокару провели єдиний рестайлінг, а більшість покращень та модернізацій відбуваються за допомогою програмного забезпечення. У цьому світлі нову версію моделі Tesla Model S Long Range Plus цілком можна вважати “новим поколінням”.

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На старті продажів у 2012 році Tesla Model S пропонувалась з акумуляторами двох рівнів, котрі забезпечували пробіг на одному заряді у 335 та 426 кілометрів. Для свого часу ці цифри були надзвичайними. Не менш вражаючі й сучасний показник у 402 милі – 646,956 кілометра.

Компанії Tesla вдалося поліпшити максимальну дистанцію пробігу, завдяки використанню більш легких матеріалів в конструкції автомобіля і в акумуляторах, а також за рахунок спеціальних аеродинамічних коліс зі зменшеним на 2% опором коченню.

Крім того, електрокар отримав більш ефективний комплект батарей (100 кВт*год) з поліпшеною системою охолодження, а також оптимізовану систему рекуперації кінетичної енергії при гальмуванні.

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