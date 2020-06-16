Дальнобойная версия электрокара имеет обозначение Tesla Model S Long Range Plus и предлагает пробег на одном заряде в 402 мили по циклу EPA.

Любой другой автомобиль на рынке за 8 лет уже бы успел устареть и заставил производителя заменить его новым поколением, но не Tesla Model S. Электрокару провели единственный рестайлинг, а большинство улучшений и модернизаций происходят с помощью программного обеспечения. В этом свете новую версию модели Tesla Model S Long Range Plus вполне можно считать “новым поколением”.

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На старте продаж в 2012 году Tesla Model S предлагалась с аккумуляторами двух уровней, которые обеспечивали пробег на одном заряде в 335 и 426 километров. Для своего времени эти цифры были чрезвычайными. Не менее впечатляющим является и современный показатель в 402 мили – 646,956 километра.

Компании Tesla удалось улучшить максимальную дистанцию пробега благодаря использованию более легких материалов в конструкции автомобиля и в аккумуляторах, а также за счет специальных аэродинамических колес с уменьшенным на 2% сопротивлением качению.

Кроме того, электрокар получил более эффективный комплект батарей (100 кВт*ч) с улучшенной системой охлаждения, а также оптимизированную систему рекуперации кинетической энергии при торможении.

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