В рекламном видео производитель провозглашает его "автомобилем для семейного удовольствия".

Дебют электрического пикапа R1T на рынке был отложен из-за кризиса в области здравоохранения и вместо конца 2020 года должен поступить в продажу в начале 2021-го. И тогда уже начнутся настоящие "семейные развлечения", как обещает реклама.

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"В качестве небольшой благодарности нашим заказчикам, мы пришли в гости к нескольким семьям, чтобы порадовать их, и особенно малышей, возможностью познакомиться с нашим пикапом и внести последние штрихи в его дизайн", – говорится в описании к видео.

Тестовый образец R1T имел чистый белый кузов с очертаниями лодок, дикой природы, деревьев и других вещей, которые обычно ассоциируются с приключенческим образом жизни – такая гигантская раскраска, на которой выбраные семьи могут оставить свой след в истории Rivian.

Фото: Rivian R1T / Rivian

Американский стартап заявил намерения выпустить R1T, как и аналогичный внедорожник R1S в трех версиях, которые будут отличаться емкостью батарей. Самый слабый будет иметь аккумулятор на 105 кВт*ч и диапазон в 370 километров, средний – 135 кВт*ч и 482 километра, а топовый получит блок на 180 кВт*ч и запас хода в 650 километров, как в последней Tesla Model S Long Range Plus. Пикап оценили в пределах 70,5-90 тысяч долларов.

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