Одновременный дебют "самого популярного пикапа Америки" и его электрического соперника вряд ли является простым совпадением.

Стартап Lordstown Motors появился буквально из ниоткуда в ноябре 2019 года. Фирма выкупила производственный комплекс General Motors в городе Лордстаун и семимильными шагами шла к своей цели – выпустить электрический пикап раньше больших и неповоротливых старых марок, как Ford или Chevrolet. Цель достигнута: пикап Lordstown Endurance официально дебютировал.

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Компания Lordstown Motors была основана бывшим боссом Workhorse – фирмы, которая выпускает электрические фургоны и пикапы для почтовой службы UPS. Чрезвычайно быстрыми темпами новоявленная компания начала переоснащение завода, ранее принадлежавшего GM и выпускавшего Chevrolet Cruze. Этот процесс почти завершен и производство начнется в ближайшие недели, а тем временем фирма провела официальную презентацию Endurance.

Электрический пикап в целом имеет традиционный вид и на славу Tesla Cybertruck не претендует. У автомобиля рамная конструкция и традиционная схема шасси: спереди – двухрычажная конструкция с пружинами, а сзади – зависимая рессорная подвеска. Особенностью же Endurance является использование мотор-колес, разработанных совместно с фирмой Elaphe. Совокупная производительность четырех компактных двигателей составляет около 600 л.с, а крутящий момент достигает впечатляющих 6 000 Нм.

Фото: Lordstown Endurance / Lordstown Motors

Аккумулятор емкостью 70 кВт*ч размещен под кабиной и вписанный между лонжеронами рамы. Производитель обещает пикапу запас хода более 400 км на одном заряде и ускорение до первой сотни за 5,5 секунды. Максимальная скорость – невысокая, всего 128 км/ч. На буксир пикап способен взять прицеп массой до 3,4 тонны.

Несмотря на официальную премьеру, салон новинки фирма показала только на рисунке. Очевидно, чтобы иметь что-то для поддержания интереса к старту продаж Endurance, запланированных на начало 2021 года. При этом стоимость пикапа уже давно известна и составит минимум 52 500 долларов.

Главный соперник Endurance – экстравагантный Tesla Cybertruck сейчас оценивается минимум в 39 900 долларов, однако его появление на рынке придется ждать значительно дольше, до конца следующего года или начала 2022-го.

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