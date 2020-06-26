Модель нового образца имеет лучшие показатели мощности и грузоподъемности в классе, стал комфортнее и технологичнее, чем когда-либо раньше, а еще научился работать от батареек и делиться электроэнергией.

Для США и Канады выход нового поколения Ford F-150 – долгожданное событие. А со всеми особенностями, которые получил новый пикап, он имеет все шансы стать настоящей сенсацией на рынке.

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Можно ли сделать утилитарный автомобиль еще более практичным и, при этом, комфортнее? Ford F-150 образца 2021 модельного года показывает, что это возможно. Перед нами пикап F-150 четырнадцатого поколения, в течение 43 лет своей истории, эта модель постоянно совершенствовалась и новинка представляет собой абсолютный утилитаризм. Другими словами, найти что-то практичнее на рынке за те же деньги в этом классе будет очень трудно, если не невозможно.

Внешние изменения в новом F-150 умышленно “замаскированы”: утверждается, что все кузовные панели изменены, а сходство с моделью предыдущего поколения сохранено сознательно.

Основу надежной, проверенной временем конструкции не меняли: как и раньше F-150 использует стальную раму и алюминиевый кузов, однако производитель заявляет, что новинка имеет самую жесткую конструкцию в истории семейства.

Новый пикап, как и ранее, будет предлагаться с тремя типами кабины, двумя вариантами колесной базы для каждого типа кабин, с задним или полным приводом. F-150 будет доступен в шести комплектациях, с шестью моторами и с безальтернативным 10-ступенчатым автоматом SelectShift. Кроме того, персонализировать свой пикап можно будет при помощи стандартных опций и специальных пакетов оснащения. Так, для нового F-150 доступны 11 различных решеток радиатора и широкий выбор колесных дисков от 17 до 22 дюймов. Светодиодная оптика также включена в список платных опций.

Фото: Ford F-150 2021 / Ford

Начальные версии пикапа оснащаются 8-дюймовым экраном мультимедийной системы и аналоговыми приборами, а более дорогим модификациям доступны 12-дюймовый сенсорный экран и цифровая панель приборов.

Упомянутую особую практичность пикапа обеспечивают несколько интересных решений в конструкции. Например, кресла Max Recline способны раскладываться на угол почти 180 градусов, а система Interior Work Surface представляет собой ровную плоскую поверхность между передними креслами, которую можно использовать как столик. В задний борт пикапа можно встроить органайзер для мелких вещей.

И действительно полезной функцией для тех, кто ежедневно использует пикап для работы, должна стать бортовая розетка, или Pro Power Onboard, с фирменным обозначением. Она позволяет питать от бортовой электросети пикапа разнообразные электроприборы, от холодильника для пикника до набора инструментов на стройплощадке. Пикапы с бензиновыми моторами способны генерировать до 2 киловатт электроэнергии, а машины с новой силовой установкой Power Boost – до 7,2 киловатт.

Сама силовая установка представляет собой "умеренный" гибрид: она использует бензиновый 3.5 V6 турбо, стартер-генератор на 47 л.с., и 1,5-киловаттную литий-ионную батарею. Ford заявляет, что расчетный запас хода такого пикапа превышает 1 100 км. Грузоподъемность гибрида – до 5,4 тонны.

В списке традиционных ДВС остались знакомые агрегаты: шестицилиндровый атмосферник 3.3, пара турбомоторов V6 объемом 2,7 и 3,5 литра, пятилитровый V8 и 3-литровый шестицилиндровый дизель. Характеристики этих моторов пока не названы. Вероятно, в пикапе нового поколения они будут иметь немного большую производительность, чем раньше, лучшие экологические показатели и энергоэффективность. Линейку F-150 нового поколения также должна пополнить полностью электрическая версия.

Среди других нововведений значатся возможность обновления электроники через Wi-Fi (впервые в сегменте), множество онлайн-сервисов с системой SYNC 4, акустика Bang&Olufsen и модернизированный Co-Pilot360 с десятком новых функций.

У дилеров Ford в США новый F-150 появится уже этой осенью. Ближе к тому времени производитель должен обнародовать детальные характеристики и цены пикапа.

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