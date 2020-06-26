Модель нового зразка має кращі показники потужності та вантажопідйомності у класі, став комфортнішим і технологічнішим, ніж будь-коли раніше, а ще навчився працювати від батарейок і ділитись електроенергією.

Для США і Канади вихід нового покоління Ford F-150 – довгоочікувана подія. А з усіма особливостями, які отримав новий пікап, він має усі шанси стати справжньою сенсацією на ринку.

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Чи можна зробити утилітарний автомобіль ще більш практичним і, при цьому, комфортнішим? Ford F-150 зразка 2021 модельного року показує, що це можливо. Перед нами пікап F-150 чотирнадцятого покоління, протгом 43 років своєї історії, ця модель постійно вдосконалювалась і новинка являє собою абсолютний утилітаризм. Іншими словами, знайти щось практичніше на ринку за ті ж гроші у цьому класі буде дуже важко, якщо не неможливо.

Зовнішні зміни в новому F-150 навмисне “замасковані”: стверджується, що всі кузовні панелі змінені, а схожість з моделлю попереднього покоління збережена свідомо.

Основу надійної, перевіреної часом, конструкції не змінювали: як і раніше F-150 використовує сталеву раму та алюмінієвий кузов, однак виробник заявляє, що новинка має найжорсткішу конструкцію в історії сімейства.

Новий пікап, як і раніше, пропонуватимуть з трьома типами кабіни, двома варіантами колісної бази для кожного типу кабін, із заднім або повним приводом. F-150 буде доступний у шести комплектаціях, з шістьма моторами і з безальтернативним 10-ступінчастим автоматом SelectShift. Крім того, персоналізувати свій пікап можна буде за допомогою стандартних опцій та спеціальних пакетів оснащення. Так, для нового F-150 доступні 11 різних решіток радіатора і найширший вибір колісних дисків від 17 до 22 дюймів. Світлодіодна оптика також включена у список платних опцій.

Фото: Ford F-150 2021 / Ford

Початкові версії пікапа оснащуються 8-дюймовим екраном мультимедійної системи та аналоговими приладами, а дорожчим модифікаціям доступні 12-дюймовий сенсорний екран та цифрова панель приладів.

Згадану особливу практичність пікапу забепечують кілька цікавих рішень в конструкції. Наприклад, крісла Max Recline здатні розкладатися на кут майже 180 градусів, а система Interior Work Surface являє собою рівну пласку поверхню між передніми кріслами, яку можна використовувати як столик. У задній борт пікапа можна вмонтувати органайзер для дрібних речей.

Та справді корисною функцією для тих, хто щодня використовує пікап для роботи, повинна стати бортова розетка, або Pro Power Onboard, за фірмовим позначенням. Вона дозволяє живити від бортової електромережі пікапа різноманітні електроприлади, від холодильника для пікніка до набору інструментів на будмайданчику. Пікапи з бензиновими моторами здатні генерувати до 2 кіловат електроенергії, а машшини з новою силовою установкою Power Boost – аж до 7,2 кіловат.

Сама силова установка являє собою “помірний” гібрид: вона використовує бензиновий 3.5 V6 турбо, стартер-генератор на 47 к.с., та 1,5-кіловатну літій-іонну батареєю. Ford заявляє, що розрахунковий запас ходу такого пікапа перевищує 1100 км. Вантажопідйомність гібрида – до 5,4 тонни.

У списку традиційних ДВЗ залишились знайомі агрегати: шестициліндровий атмосферник 3.3, пара турбомоторів V6 об’ємом 2,7 і 3,5 літра, п'ятилітровий V8 і 3-літровий шестициліндровий дизель. Характеристики цих моторів поки не названі. Імовірно, в пікапі нового покоління вони матимуть трохи більшу продуктивність, ніж раніше, кращі екологічні показники та енергоефективність. Лінійку F-150 нового покоління також має поповнити повністю електрична версія.

Серед інших нововведень значаться можливість поновлення електроніки через Wi-Fi (вперше в сегменті), безліч онлайн-сервісів із системою SYNC 4, акустика Bang&Olufsen та модернізований Co-Pilot360 із десятком нових функцій.

У дилерів Ford у США новий F-150 з'явиться вже цієї осені. Ближче до того часу виробник повинен оприлюднити детальні характеристики та ціни пікапа.

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