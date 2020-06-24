"Енергічний та енергетичний" – так описує новий кросовер виробник.

Німецька марка представила друге покоління кросовера Mokka, що повністю змінився сам і змінить вигляд усіх автомобілів Opel.

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Mokka 2021 першим отримав фірмову зовнішню рису, названу Opel Vizor. Виробник говорить, що усі наступні моделі матимуть подібний вигляд. А найважливіше, що виділяє Opel у новому кросовері Mokka-e, наступне:

Чиста енергія: сміливий вигляд, висока посадка, електропривід без викидів;

Енергетична потужність: 100 кВт/136 к.с. та 260 Нм крутного моменту для задоволення;

Сильне самовираження: Mokka демонструє нове прогресивне обличчя марки з Opel Vizor

Повністю цифровий: чистий лаконічний інтер’єр з електронною панеллю приладів та медіацентром;

Яскраво унікальний: перше в сегменті матричне світло IntelliLux LED без відблисків;

Справді вдосконалений: адаптивний круїз-контроль із системами зупинки та руху та системою допомоги.

Незважаючи на трохи більшу колісну базу (+2 мм), новий Mokka на 12,5 см коротший за попередника. При цьому простір в багажнику залишився таким самим – 350 літрів з кріслами у звичайному положенні. Загальна довжина кросовера становить 4,15 метра, що робить його маневреним та забезпечує легше паркування.

Електродвигун забезпечує потужність у 100 кВт (136 к.с.) та 260 Нм крутного моменту, доступних з першої миті, після старту. Швидкі реакції, спритність і динаміка є одними з визначних характеристик.

Кросовер оснащується акумулятором на 50 кВт/год, котрий забезпечує запас ходу у 322 кілометри за методом вимірювання WLTP у звичайному режимі, а в режимі “Еко” повинен долати ще більші відстані (цифра не названа). Система швидкої зарядки постійного струму потужністю 100 кВт дозволяє зарядити акумулятор до 80% всього за 30 хвилин і є стандартним обладнанням.

Фото: Opel Mokka-e 2021 / Opel

Новий Opel Mokka-e підтримує різні варіанти зарядки, від однофазної до трифазної на 11 кВт. На акумулятор виробник надає восьмирічну гарантію.

Opel Mokka-e повинен надійти у продаж наприкінці цього літа, хоча до більшості дилерів по всьому світу дістанеться лише на початку 2021-го. Разом з стовідсотково електричним Mokka-e будуть також доступні Mokka з традиційними бензиновими та дизельними ДВЗ. Ціни будуть оголошені додатково.

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