Гарячі баварські седани отримали компоненти від BMW M8 Gran Coupé, ефективні мотори та суперкарівські цінники.

Новий спортивний седан BMW M5 у комбінованому циклі руху споживає 10,6-10,5 літрів пального на 100 кілометрів шляху, і має характеристики справжнього спорткара.

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4,4-літровий V8 з технологією BMW M TwinPower Turbo генерує 600 к.с. у BMW M5 та 625 к.с. у BMW M5 Competition. Восьмишвидкісна передача M Steptronic з Drivelogic є стандартною комплектацією, як і повнопривідна трансмісія M xDrive з можливістю відключення переднього приводу.

Середньорозмірний седан отримав нові амортизатори від BMW M8 Gran Coupé та оновлене шасі, котрі забезпечують “П’ятірки” кращу керованість та маневреність, поєднану з високим рівнем комфорту. Кліренс BMW M5 Competition на сім міліметрів менший, ніж у BMW M5, а шасі включає інші компоненти, налаштовані під використання на гоночному треку.

Вправу 0-100 км/год BMW M5 виконує за 3,4 секунди, а другу сотню проходить на 11,1 секунді. Версія Competition робить це за 3,3 та 10,8 секунд, відповідно.

Фото: BMW M5 Competition 2020 / BMW

Оновлення всередині та зовні покликані підкреслити винятковий стиль і потужність седанів, в оздобленні широко використовується карбон.

BMW M5 має два встановлених режими руху: ROAD і SPORT, а у BMW M5 Competition є ще й режим TRACK.

Обидві M5 пропонуватимуть з широким списком додаткових опцій та можливостей персоналізації, серед іншого – 20-дюймові M-колеса з подвійними спицями від BMW M8, доступні за доплату.

Ціни на BMW M5 в Німеччині стартують з відмітки у 120 900 євро, а за Competition потрібно заплатити мінімум 129 900 євро.

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