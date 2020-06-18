Горячие баварские седаны получили компоненты от BMW M8 Gran Coupé, эффективные моторы и суперкаровские ценники.

Новый спортивный седан BMW M5 в комбинированном цикле движения потребляет 10,6-10,5 литров горючего на 100 километров пути и имеет характеристики настоящего спорткара.

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4,4-литровый V8 с технологией BMW M TwinPower Turbo генерирует 600 л.с. в BMW M5 и 625 л.с. в BMW M5 Competition. Восьмискоростная передача M Steptronic с Drivelogic является стандартной комплектацией, как и полноприводная трансмиссия M xDrive с возможностью отключения переднего привода.

Среднеразмерный седан получил новые амортизаторы от BMW M8 Gran Coupé и обновленное шасси, которые обеспечивают "Пятерке" лучшую управляемость и маневренность, совмещенную с высоким уровнем комфорта. Клиренс BMW M5 Competition на семь миллиметров меньше, чем у BMW M5, а шасси включает другие компоненты, настроенные под использование на гоночном треке.

Упражнение 0-100 км/ч BMW M5 выполняет за 3,4 секунды, а вторую сотню проходит на 11,1 секунды. Версия Competition делает это за 3,3 и 10,8 секунд соответственно.

Фото: BMW M5 Competition 2020 / BMW

Обновления внутри и снаружи призваны подчеркнуть исключительный стиль и мощность седанов, в отделке широко используется карбон.

BMW M5 имеет два предустановленных режима движения: ROAD и SPORT, а в BMW M5 Competition еще и режим TRACK.

Обе M5 будет предлагаться с широким списком дополнительных опций и возможностей персонализации, в том числе – 20-дюймовые M-колеса с двойными спицами от BMW M8, доступные за доплату.

Цены на BMW M5 в Германии стартуют с отметки в 120 900 евро, а за Competition нужно заплатить минимум 129 900 евро.

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