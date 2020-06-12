Новая версия "кубического" хэтчбека пока что доступна только в Нидерландах.

Легкий коммерческий фургон на базе Kia e-Soul получил название e-Cargo и предлагает большой багажное пространство. Можно приобрести готовый автомобиль или набор для самостоятельного переоборудования пассажирского электрокара в автомобиль для курьерской службы.

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Kia e-Soul Cargo или e-Cargo базируется на машине в исполнении Executive Line, которая предусматривает достаточно богатое оснащение, как для коммерческого автомобиля. Водители получат кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией, рулевое колесо с подогревом и аудиосистему Harman Kardon класса премиум. Электрокар также оснащен адаптивным круиз-контролем и медиацентром с 10,25-дюймовым экраном, сервисами TomTom Live, Android Auto и Apple Carplay.

Мощность обеспечивается батареей на 64 кВт/ч, которая питает электродвигатель с отдачей в 201 л.с. и 391 Нм крутящего момента. Это позволяет Kia e-Cargo разгоняться с места до 100 км/ч за 7,9 секунды и преодолевать 452 км на одном заряде.

Грузовой отсек предусматривает удаление кресел второго ряда и установку пластикового пола и металлической решетки, отделяющей багажник от кабины. В полу есть несколько петель для крепления груза, а под отдельной секцией пола скрытый кабель зарядного устройства.

Фото: Kia e-Soul Cargo / Carscoops

В Нидерландах, где пока эксклюзивно доступен Kia e-Soul Cargo, электрокар стоит от 39 077 евро. Клиенты также могут приобрести комплект для самостоятельной конверсии из стандартной модели с 2680 евро. В любом случае, Kia говорит, что e-Soul Cargo можно "легко снова превратить в пассажирский автомобиль”.

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