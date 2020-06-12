Нова версія "кубічного" хетчбека поки доступна тільки у Нідерландах.

Легкий комерційний фургон на базі Kia e-Soul отримав назву e-Cargo і пропонує чималий багажний простір. Можна придбати готовий автомобіль або набір для самостійного переобладнання пасажирського електрокара на авто для кур’єрської служби.

Також цікаво: Ілон Маск: пора розпочинати виробництво вантажівки Semi

Kia e-Soul Cargo або e-Cargo базується на машині у виконанні Executive Line, що передбачає досить багате оснащення, як для комерційного автомобіля. Водії отримають шкіряні сидіння з підігрівом та вентиляцією, рульове колесо з підігрівом та аудіосистему Harman Kardon класу преміум. Електрокар також оснащений адаптивним круїз-контролем та медіацентром з 10,25-дюймовим екраном, сервісами TomTom Live, Android Auto та Apple Carplay.

Потужність забезпечується батареєю на 64 кВт/год, яка живить електродвигун з віддачею у 201 к.с. і 391 Нм крутного моменту. Це дозволяє Kia e-Cargo розганятись з місця до 100 км/год за 7,9 секунди і долати 452 км на одному заряді.

Вантажний відсік передбачає видалення крісел другого ряду і встановлення пластикової підлоги та металевої решітки, що відділяє багажник від кабіни. В підлозі є кілька петель для кріплення вантажу, а під окремою секцією підлоги схований кабель зарядного пристрою.

Фото: Kia e-Soul Cargo / Carscoops

У Нідерландах, де поки що ексклюзивно доступний Kia e-Soul Cargo, електрокар коштує від 39 077 євро. Клієнти також можуть придбати комплект для самостійної конверсії із стандартної моделі за 2680 євро. У будь-якому випадку, Kia каже, що e-Soul Cargo можна “легко знову перетворити на пасажирський автомобіль”.

Дивіться також: 29 електрокарів перевірили на запас ходу в реальному житті