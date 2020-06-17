Внешние изменения сугубо косметические.

Модернизированный MINI Countryman второго поколения получил новую светодиодную оптику в качестве стандартного оснащения и цифровую панель приборов.

Смотрите также: Nissan X-Trail нового поколения представлен официально

LED-фары спереди и задние светодиодные фонари с фирменным узором британского флага теперь входят в базовую комплектацию модели. Кроме того, автомобиль имеет видоизмененную радиаторную решетку, обновленный вид переднего и заднего бамперов.

Обновленному Countryman досталась цифровая приборная панель от горячего хэтчбека MINI John Cooper Works GP и электрокара MINI Cooper SE. Это фактически самое главное изменение внутри.

Фото: обновленный MINI Countryman / MINI

Полуторалитровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 136 лошадиных сил получит базовая версия Countryman, 179 сил предложит 2-литровый агрегат на бензине и 150 сил – на дизеле. Все моторы от предшественника, но с оптимизированной работой выпускных систем. Кроссовер доступен как с передним, так и с полным приводом.

Также интересно: Citroën показал новый С4 за две недели до премьеры