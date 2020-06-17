Внешние изменения сугубо косметические.
Модернизированный MINI Countryman второго поколения получил новую светодиодную оптику в качестве стандартного оснащения и цифровую панель приборов.
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LED-фары спереди и задние светодиодные фонари с фирменным узором британского флага теперь входят в базовую комплектацию модели. Кроме того, автомобиль имеет видоизмененную радиаторную решетку, обновленный вид переднего и заднего бамперов.
Обновленному Countryman досталась цифровая приборная панель от горячего хэтчбека MINI John Cooper Works GP и электрокара MINI Cooper SE. Это фактически самое главное изменение внутри.
Фото: обновленный MINI Countryman / MINI
Полуторалитровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 136 лошадиных сил получит базовая версия Countryman, 179 сил предложит 2-литровый агрегат на бензине и 150 сил – на дизеле. Все моторы от предшественника, но с оптимизированной работой выпускных систем. Кроссовер доступен как с передним, так и с полным приводом.
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