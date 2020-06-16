Хотя официальная презентация новинки состоится 30 июня, уже сейчас есть первые изображения и некоторые подробности.

После того, как французы представили пару кроссоверов (C3 Aircross и Aircross C5), они снова вернулись к хэтчбекам. Но теперь они будут называться кросс-хэтчи. Которые, конечно, будут электрифицированными. Первый из них – компактный кросс-хэтчбек Citroën С4 сразу после презентации 30 июня поступит в продажу с несколькими силовыми агрегатами на выбор: электрическим, бензиновым или дизельным.

Новый ë-C4 – 100% ëlectric и Новый C4 – это по сути одна и та же модель, предложенная с тремя различными вариантами силовых установок: 100% электро, бензин или дизель.

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Новый ë-C4 – 100% ëlectric и Новый C4 благодаря поднятому кузову и спортивному силуэту несут в себе черты кроссовера.

Модели будут иметь собственные элементы фирменной программы Citroën Advanced Comfort:

ездовой комфорт обеспечивают подвеска Progressive Hydraulic Cushions и сиденье Advanced Comfort;

комфорт в салоне достигается за счет наличия большого пространства и практических функций, включая уникальную инновацию для переднего пассажира, презентация которой состоится в ходе мировой премьеры модели;

уютный и светлый салон будет способствовать душевному комфорту;

комфорт эксплуатации гарантируют многочисленные технологии и системы помощи водителю.

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