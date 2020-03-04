По итогам 2019 года бренд Opel получил операционную прибыль 1,1 млрд. евро, впервые за свою 158-летнюю историю.

Таким образом, начальные ключевые показатели плана “РАСЕ!”, в виде достижения уровня доходности 6% до 2026 года, выполнены уже сегодня.

Этот доход позволил бренду Opel инвестировать деньги в будущие проекты. В частности, 2 млрд. евро будут инвестированы в завод по производству аккумуляторов, где создадут 2 тыс. рабочих мест. Кроме того, Бренд Opel инвестирует средства в производство первых электрифицированных моделей Grandland X Hybrid и Corsa-e. К старту производства в Рюссельхайме готовится новое поколение популярной модели Astra, начиная с 2021 года.

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Opel представил план развития “РАСЕ!” в ноябре 2017 года. Тогда были объявлены три стратегических направления развития:

- постоянный и планомерный рост прибыли;

- электрификация модельного ряда;

- стремление стать глобальным игроком автомобильного рынка.

Уже сегодня можно с уверенностью утверждать, что данный план работает.

Opel активно развивает линейку электрифицированных автомобилей: только за последнее время дебютировали две важные новинки – Corsa-e и Grandland X Hybrid4, а в ближайшем будущем на рынок выйдут еще восемь электрифицированных автомобилей. В результате уже к 2024 году вся модельная линейка Opel будет электрифицирована.

Следующие шаги для Opel – создание выгодных и прибыльных каналов продаж, разработка и запуск в производство автомобилей с низким уровнем выхлопных газов, общее снижение выбросов СО2. Бренд активно работает не только над улучшением двигателей внутреннего сгорания, но также и над новыми технологиями. Так, Рюссельхайм сегодня является одним из технологических центров Группы PSA.

С началом работы нового импортера Opel в Украине – представительства Группы PSA – бренд прошел процедуру “перезагрузки”, которая оказалась успешной. По итогам 2019 года в нашей стране были реализованы почти 400 автомобилей, рост продаж составил + 75% относительно показателей 2018 года. Фактически Opel продемонстрировал рекордный рост продаж среди европейских, японских, корейских массовых брендов-конкурентов.

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Дилерская сеть бренда также подверглась “перезагрузке”: начали работу полностью новые дилеры Opel, обновились уже известные партнеры – новое оформление автосалонов, новая модельная линейка, новые подходы в работе. В целом по итогам 2019 года сеть Opel в Украине насчитывает девять дилеров.

Для покупателей был предложен выгодный кредит под 0,01% годовых сроком на 2-3 года (в зависимости от модели). Во-вторых, начиная с лета 2019 года, на автомобили Opel действует увеличенная гарантия – три года или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Летом этого года модельный ряд Opel пополниться полной коммерческой линейкой автомобилей, что позволит занять новые сегменты рынка и вывести продажи на новый уровень.

Напомним, что в Украине стартовала продажа нового минивэна Opel.