Бренд Opel продолжает свое активное развитие на рынке Украины. Вслед за выходом основного модельного ряда в течение 2019 года – легковые модели Astra и Insignia Sedan, кроссоверы Crossland X и Grandland X – в украинской гамме Opel появится и первый семейный минивэн: встречайте Opel Combo Life.

Модель Opel Combo Life воплощает идею универсального автомобиля – он может пригодиться для большой семьи, частного бизнеса, стать партнером во время длительных путешествий. Это оформленный в стиле Opel минивэн, созданный на базе Peugeot Rifter и Citroen Berlingo.

Combo Life имеет несколько вариантов длины кузова – стандартная L1 (4,4 м) или увеличенная L2 (4,75 м).

Во внешности модели Combo Life собраны характерные черты Opel: раскосые фары со светодиодными элементами, большая решетка радиатора с “крыльями”, которые продолжают фирменный логотип-молнию, узнаваемые колесные диски.

В стандартном варианте кузова и при 5-местном салоне, минивэн Opel Combo Life имеет багажный отсек объемом 983 л (загрузка под потолок). По всему салону может быть обустроено до 28 ящиков, полочек, ниш, которые пригодятся для размещения мелких вещей водителя и пассажиров автомобиля.

Минивэн Opel Combo Life может быть не только со стандартным 5-местным салоном, но также и 7-местным: два дополнительных кресла устанавливаются в задней части кузова, они легко складываются и снимаются при необходимости перевозки крупных вещей.

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Opel Combo Life предлагается украинским покупателям на выбор с двумя турбодизельными двигателями. Моторную гамму открывает версия HDi 92-турбодизель объемом 1,6 л, который развивает мощность 92 л. с. и крутящий момент 230 Нм. Данный двигатель работает с классической 5-ступенчатой МКПП.

Вторым вариантом является версия BlueHDi 130-турбодизель объемом 1,5 л с максимальной мощностью 130 л. с. и крутящим моментом 300 Нм. Данный двигатель соответствует максимально высоким экологическим требованиям “EURO 6” и работает в паре с 8-ступенчатой АКПП японской компании AISIN. Результатом являются не только отличные динамические характеристики, но и низкий расход топлива – от 4,2 л на 100 км в смешанном цикле.

В салоне – 8-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой технологий Apple CarPlay и Android Auto, среди опций – система распознавания дорожных знаков, ассистент дальнего света High Beam Assist и тому подобное.

Opel Combo Life доступен в двух комплектациях: ENJOY (средний уровень оснащения) или INNOVATION (максимальный уровень оснащения).

Комплектация ENJOY стандартно предлагает: систему ESC, круиз-контроль, шесть подушек безопасности (включая шторки), электропривод всех стеклоподъемников (включая окна в боковых сдвижных дверях), кондиционер, подогрев передних сидений, сиденье водителя с подлокотником и регулировкой поясничной поддержки, 8-дюймовый сенсорный дисплей, многофункциональный руль с кнопками, 16-дюймовые колеса, т. д. Цена Opel Combo Life ENJOY HDi 92 МКПП L1 – от 482,5 тыс. грн.

Автомобиль с турбодизелем BlueHDi 130 отличается не только мотором, но также наличием 8-ст. АКПП и расширенным оснащением: система Stop & Start, 3,5-дюймовый цветной дисплей в комбинации приборов, функция считывания дорожных знаков, противотуманные фары. Цена Opel Combo Life ENJOY BlueHDi 130 АКПП-8 L1 – от 567,2 тыс. грн.

Наконец, максимальная комплектация INNOVATION доступна только в варианте с силовым агрегатом BlueHDi 130 л. с. АКПП-8, и дополнительно предлагает: 2-зонный климат-контроль, камеру заднего вида на 180°, кожаный руль, систему бесключевого доступа "Keyless Entry", три раздельных сиденья во втором ряду, 16-дюймовые легкосплавные колеса и многое другое. Цена Opel Combo Life INNOVATION BlueHDi 130 АКПП-8 L1 – от 623,2 тыс. грн.

Автомобиль уже доступен для заказа у дилеров Opel, презентация модели пройдет в начале апреля, тогда же и начнутся активные продажи новинки.

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