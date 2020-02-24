Бренд Opel продовжує свій активний розвиток на ринку України. Слідом за виходом основного модельного ряду протягом 2019 року – легкові моделі Astra Sedan і Insignia, кросовери Crossland X і Grandland X – в українській гамі Opel з'явиться і перший сімейний мінівен: зустрічайте Opel Combo Life.

Модель Opel Combo Life втілює ідею універсального автомобіля – він може може стати в нагоді для великої родини, приватного бізнесу, партнером під час тривалих подорожей. Це оформлений у стилі Opel мінівен, створений на базі Peugeot Rifter та Citroen Berlingo.

Combo Life має кілька варіантів довжини кузова – стандартна L1 (4,4 м) або збільшена L2 (4,75 м).

У зовнішності моделі Combo Life зібрано характерні риси Opel: розкосі фари зі світлодіодними елементами, велику решітку радіатора з «крилами», що продовжують фірмовий логотип-блискавку, впізнавані колісні диски.

В стандартному варіанті кузова і при 5-місцевому салоні, мінівен Opel Combo Life має багажний відсік об'ємом 983 л (завантаження під стелю). По всьому салону може бути облаштовано до 28 ящиків, поличок, ніш, які стануть в нагоді для розміщення дрібних речей водія і пасажирів автомобіля.

Мінівен Opel Combo Life може бути не лише з стандартним 5-місним салоном, але також і 7-місним: два додаткових крісла встановлюються в задній частині кузова, вони легко складаються і знімаються при необхідності перевезення великих речей.

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Opel Combo Life пропонується українським покупцям на вибір з двома турбодизельними двигунами. Моторну гамму відкриває версія HDi 92 - турбодизель об'ємом 1,6 л, який розвиває потужність 92 к.с. і крутний момент 230 Нм. Даний двигун працює з класичною 5-ступінчастою МКПП.

Другим варіантом є версія BlueHDi 130 - турбодизель об'ємом 1,5 л з максимальною потужністю 130 к.с. і обертовим моментом 300 Нм. Даний двигун відповідає максимально високим екологічним вимогам «EURO 6» і працює в парі з 8-ступінчастою АКПП японської компанії AISIN. Результатом є не тільки відмінні динамічні характеристики, але і низька витрата палива – від 4,2 л на 100 км в змішаному циклі.

В салоні – 8-дюймовий сенсорний дисплей з підтримкою технологій Apple CarPlay і Android Auto, серед опцій – система розпізнавання дорожніх знаків, асистент дальнього світла High Beam Assist тощо.

Opel Combo Life доступний в двох комплектаціях: ENJOY (середній рівень оснащення) або INNOVATION (максимальний рівень оснащення).

Комплектація ENJOY стандартно пропонує: систему ESC, круїз-контроль, шість подушок безпеки (включаючи шторки), електропривод всіх склопідйомників (включаючи вікна в бічних зсувних дверях), кондиціонер, підігрів передніх сидінь, сидіння водія з підлокітником та регулюванням поперекової підтримки, 8-дюймовий сенсорний дисплей, багатофункціональне кермо з кнопками, 16-дюймові колеса, тд. Ціна Opel Combo Life ENJOY HDi 92 МКПП L1 - від 482,5 тис. грн.

Автомобіль з турбодизелем BlueHDi 130 відрізняється не тільки мотором, але також наявністю 8-ст. АКПП і розширеним оснащення: система Stop & Start, 3,5-дюймовий кольоровий дисплей в комбінації приладів, функція зчитування дорожніх знаків, протитуманні фари. Ціна Opel Combo Life ENJOY BlueHDi 130 AКПП-8 L1 - від 567,2 тис. грн.

Нарешті, максимальна комплектація INNOVATION доступна тільки у варіанті з силовим агрегатом BlueHDi 130 к.с. АКПП-8, і додатково пропонує: 2-зонний клімат-контроль, камеру заднього виду на 180 °, шкіряне кермо, систему безключового доступу "Keyless Entry", три роздільних сидіння в другому ряді, 16-дюймові легкосплавні колеса і багато іншого. Ціна Opel Combo Life INNOVATION BlueHDi 130 AКПП-8 L1 - від 623,2 тис. грн.

Автомобіль вже доступний для замовлення у дилерів Opel, презентація моделі пройде на початку квітня, тоді ж і почнуться активні продажі новинки.

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