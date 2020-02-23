13:35, сьогодні

Здоровий егоїзм – непогана риса, створена самою природою, аби зробити нас щасливими. Схоже, в Opel це не лише чудово розуміють, а навіть користуються під час створення автомобілів. Принаймні, Crossland X створений саме для егоїстів, які віддають перевагу практичності.

Купівля бренду Opel групою PSA не призвела до згладжування фірмової ідентичності кожного бренду. Наприклад, платформа нашого тестового Opel Crossland X спільна з Peugeot 2008 та Citroën C3 Aircross. Але зовнішність та салон – абсолютно різні!

Сила традицій

Належність Crossland X до сімейства Opel видно здалеку. Особливо помітні його споріднені риси зі старшим братом Grandland X. Строгі та виважені лінії, ніяких кричущих або спірних елементів, усе чітко та по-німецьки вивірено. І це, насправді, одна з вагомих переваг для автомобіля такого класу, адже тут зазвичай трапляються “вискочки” на кшталт Nissan Juke, Toyota C-HR або вищезгаданих французьких одноплатформенників. Серед прямих конкурентів більш “врівноваженою” та навіть трохи консервативнішою зовнішністю виділяється хіба що Suzuki Vitara.

Те, що Crossland X – індивідуаліст, орієнтований на водія, стає зрозумілим, як тільки сідаєш за кермо. Повернута до керманича центральна консоль з великим екраном та блоком керування кліматом, доволі глибока та зручна посадка, великий запас регулювань не лише сидіння, а й рульової колонки – усе це натякає не стільки на бойовий характер, стільки на турботу, передусім, про водія.

Що стосується матеріалів, які використані у виготовлені салону, то тут видно прагнення до компромісу – верхня частина центральної консолі м’яка та приємна на дотик. Нижня частина торпедо, передні та задні дверні карти виконані з більш твердого пластику. Це непогане рішення, оскільки у переважної більшості “однокласників” навіть верхня частина торпедо – з дешевих матеріалів.

Другий план

Пасажирам заднього ряду одразу натякають, що вони тут лише гості. Задні дверцята відкриваються не надто широко, посадка майже вертикальна, а диван плаский – не відформований під кожного пасажира. Крім того, у задніх пасажирів можна позичити частину їх життєвого простору заради збільшення корисного об’єму багажника.

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Багажне відділення доволі просторе та зручне – на 410 літрів. А при складанні задніх сидінь перетворюється на вантажний відсік вражаючих розмірів. Додають зручності гачки для сумок або пакетів з супермаркету. Сховати необхідні дрібниці можна у бокових кишенях. Під дном багажника схована докатка – компромісне рішення, адже повноцінна запаска для українських доріг була б доречнішою.

Той-тер’єр

Під капотом у Crossland X, призначених для українського ринку – безальтернативний трициліндровий бензиновий двигун об’ємом 1,2 літри. Він може бути як атмосферним, що працює в парі з механічною коробкою передач, так і турбованим у тандемі з класичним 6-діапазонним автоматом. Асоціації з той-тер’єром цей двигун викликає через зухвалий характер та надмірну голосистість. А ще, на певних обертах, він тремтить, наче переляканий маленький песик.

У турбо-версії з автоматом Crossland X розганяється до першої стоні за 10,9 секунди. Це не дуже швидко, але цілком достатньо, аби у числі перших рушати зі світлофора і рухатись трохи швидше потоку. Величезна заслуга у цьому – завдяки розторопному та досить комфортному класичному “автомату”. Він дуже добре розуміє наміри водія і вчасно підлаштовує оберти двигуна для ефективного прискорення. У порівнянні з французькими “роботами” швидкодія класичного автомату заслуговує твердої п’ятірки.

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В той же час динаміка Crossland X сильно залежить від завантаження. Якщо в салоні сидить четверо дорослих і багаж, динаміка прискорення погіршується.

Налаштування керма достатньо гострі, тому хутко перелаштуватись у сусідній ряд, або виконати “переставку” у Crossland X виходить дуже вправно та швидко. Зусилля на кермі змінюється залежно від швидкості, це додає комфорту. Що ж стосується поведінки в затяжних поворотах, то вона сильно залежить від якості покриття. На розбитих дорогах швидко їхати на дузі не варто, та й бажання такого не виникає.

Взагалі, погані дороги для Crossland X – невелика проблема. На прямій підвіска непогано відпрацьовує більшість нерівностей. Але не можна сказати, що це відбувається тихо – роботу підвіски чутно.

Дуже порадував Crossland X гальмами. Вони, як і у ”родичів”, французьких автомобілів, дуже чутливі та ефективні. Добре впоралися зі своїми обов’язками і електронні помічники, хоча подекуди їх втручання можна назвати трохи передчасним. Тут усе заради безпеки.

Касовий розрив

Шо ж стосується витрати палива, то у не найбільш спокійному режимі тест-драву Crossland X споживає близько дев’яти літрів на сотню. Звісно, якщо їздити спокійніше, без інтенсивних прискореннь та гальмувань, то можна наблизитись до заявлених виробником 8,3 л на сотню у міському циклі. Але це так вже й мало. Для порівняння: атмосферна версія з механічною коробкою передач, згідно заводських даних, споживає у місті усього 6,2 л бензину на сотню.

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Ціна топової версії Opel Crossland X – $20 700 (506 200 грн). Більш популярні на ринку конкуренти трохи дорожчі: топова Suzuki Vitara з трициліндровим турбомотором та переднім приводом коштує $22 600 (552 000 грн), а за найбільш “напакований” предньопривідний Nissan Juke на варіаторі просять $25 200 (617 290 грн).

Дешевше – лише “родичі”. За Peugeot 2008 з аналогічним мотором та коробкою у максимальній комплектації простять $19 500 (477 100 грн), а за Citroёn C3 Aircross з максимумом опцій та подібною силовою установкою – $20 150 (493 000 грн).

Отже, за ціною та витратам на експлуатацію Crossland X виявився “середнячком”, однак перед нами – представник німецького бренду, які ніколи не пасуть задніх у ціні. Обирати Opel варто, якщо вам подобається увага до водія, врівноважений дизайн та гарна керованість.

Автор: Євген Гудущан

Фото: Андрій Яцуляк