09:09, сьогодні

В класі середньорозмірних SUV вже давно склалася своя ієрархія, і новеньких тут не люблять. Однак Opel Grandland X має серйозні козирі, щоб розштовхати конкурентів.

Європейські кросовери в Україні менш популярні, ніж японські та корейські, і цьому є кілька причин. По-перше, вони з'явились на ринку пізніше "азійців", коли ті вже завоювали значну частину прихильників. По-друге, "європейці" трохи дорожчі, а з набором сучасного додаткового обладнання – й поготів.

Однак для тих прихильників німецького чи французького автопрому, хто пересідає з легковиків на SUV, нова лінійка кросоверів від європейського Opel - дуже цікавий варіант. Адже з черговим "перевиходом" на український ринок ціни на Opel досить привабливі, а столітні традиції автомобілебудування, як-то кажуть, "не проп'єш". Один з таких кросоверів у класі C-SUV - Opel Grandland X. Це конкурент Nissan Qashqai, Kia Sportage, Hyundai Tucson та Toyota RAV4, який за рівнем технологій та інновацій може з легкістю посперечатись з будь-ким. Придивимось до нього уважніше.

Читайте також: тест-драйв лінійки Opel в Україні

Строгий та функціональний

Дизайн новинки стриманий та гармонічний – жодних неочікуваних рішень чи спірних елементів. Передня частина виконана у новому фірмовому стилі Opel, силует та елементи стилю типові для SUV – пластикові накладки на бамперах, внизу кузова та арках коліс.

До речі, пластикові накладки на дверях подвійно функціональні – не лише захищають кузов від пошкоджень знизу, але й прикривають пороги. Таким чином, вони завжди залишаються чистими і не можуть забруднити штани при вході і виході з машини. Чому автовиробники не використовують це зручне рішення у всіх кросоверах – загадка.

Салон теж зроблено дуже якісно та у фірмовому стилі Opel. По-німецьки строгі лінії дизайну та вивірена ергономіка – все на своїх місцях, ні до чого звикати чи пристосовуватись не треба. Ні, все-таки треба. Меню бортового комп'ютера керується на лівому підкермовому перемикачі, але ж зручніше ж на кермі! Тим більше, що кнопок на ньому вдосталь. Справа – керування мультимедійною системою, а зліва – активним круїз-контролем.

Пластик м'який, багато шкіряних вставок. А вночі підсвічує світлодіодна підсвітка. Затишно та преміально! На центральній консолі – тач-скрін екран з якісною картинкою та кнопками основних режимів. Всі прилади розміщені під рукою, хоча написи на них трохи малі – треба придивлятись.

Крісла сертифіковані німецьким інститутом ергономіки AGR, тому навіть в далекій дорозі не було бажання їх переналаштовувати. Нахил сидінь зручний, а високим сподобається можливість висунути подушку під колінами – щоб ноги не "висіли". Шкіряна оббивка сидінь з перфорацією – адже в максимальній комплектації існує не лише підігрів крісел та керма (це є навіть в початковій), але й вентиляція.

Між передніми кріслами розміщено підлокітник, в якому встановлено безпровідну зарядку для телефону. Така ж є у ніші під клімат-контролем. А от чого не продумали дизайнери салону – так це звичайних підстаканників! В центральній консолі їх нема, замість них – невеличкий квадратне та прямокутне поглиблення.

Читайте також: тест-драйв Opel Astra J

Задній ряд не дуже просторий, диван не можна рухати вперед-назад чи змінювати кут нахилу спинки. Перед колінами місця вистачає, але втрьох тут буде тіснувато. Хоча тунелю поседині немає, ноги в центрі салону не просунеш – заважає центральна консоль.

Дитина на власному сидінні теж впирається ногами. Зручно їй буде лише посередині – вона там поставить ніжки на центральний підлокітник. Однак по центру дивану нема кріплень IsoFix, тому там дитяче сидіння треба прикріплювати ременями безпеки. Для пасажирів заднього ряду є дефлектор обдуву, розетка на 12 В та USB, тож вони почуваються цілком незалежно, керують власним комфортом самостійно.

Багажник достатньо місткий – 488 л об'єму. Щоб його відчинити, можна скористатись трьома способами – натиснути кнопку на ключі, на самій двері чи помахом ноги. Висоту дна у багажному відділенні можна міняти (вище – щоб отримати рівну підлогу при знятих спинках, нижче – для збільшення обсягу відсіку). Під поличкою – запасне колесо з набором для його заміни у спеціальній коробочці. Приємно, що навіть ніша для колеса оббита тканиною, а не "голе" залізо.

Їде навіть самостійно

Добра оглядовість досягається завдяки високій посадці, великим дзеркалам та допоміжним системам - датчикам по периметру авто та камері заднього виду. Щоправда, картинка на екрані не ідеально чітка, а камера чомусь розмішена так, що видно власний задній номерний знак. Існує функція автоматичного паркування, але скористатись нею не довелось.

Коли надто близько під'їжджаєш до авто попереду – система спрацьовує надписом на приладовій панелі. А випробувати її, щоб автомобіль самостійно гальмував, не наважився.

Загалом, систем безпеки в цьому кросовері – як на преміум-моделях в високих комплектаціях. Є все – активний круїз-контроль, попередження про авто в сліпій зоні, розпізнавання знаків та навіть підрулювання у власній смузі. Тому на далекі відстані по гарній дорозі їхати на Grandland X – одне задоволення. Машина плавно розганяється до вказаної швидкості, можна вірдрегулювати відстань до авто попереду, а якщо утворюється затор – Opel теж плавно загальмує, а потім самостійно рушить за потоком. Здається, що в тягнучках електроніка навіть краще працює, ніж водій – треба лише не побоятися їй довірити керування.

В залежності від темпу їзди витрата пального на Grandland X становить від 6,5 на трасі до 7,0-7,7 літрів на 100 км в місті. Як для дизельного кросовера – дуже пристойний результат: азійські конкуренти мають більший апетит, особливо бензинові версії.

Кліренсом Grandland X похвалитись не може – всього 18 см. Втім, для міських умов його вистачає, а їхати на бездоріжжя автомобілем з переднім приводом нерозумно. Так, в Grandland X є "позашляхові" режими, аналогічні "пежовським" Ultragrip. Тут трансмісію можна перевести в положення "сніг" чи "камені", але керує вона лише алгоритмом двигуна, коробки передач та ESP, який при потребі блокує колеса, що прокручуються. Однак якщо ведучих коліс лише двоє, то система не у всіх випадках система може допомогти виїхати – наприклад, в пісок краще не заїжджати.

Економічний та тихий

В Україні Opel Grandland X доступний лише з одним двигуном – 1,5-літровим дизелем потужністю 130 к.с., що відповідає нормам Євро6, а отже, окрім "солярки" його потрібно заправляти ще й рідиною AdBlue. Розгін до сотні з цим двигуном не вражаючий – цілих 12,5 секунд до сотні! Зате крутного моменту дизеля в 300 Нм з надлишком вистачає для активних розгонів, особливо в місті. І лише після 130 км/год динаміка згасає. 8-ступенева автоматична коробка передач працює непомітно і вправно – жодних переключень не помічаєш. Навіть на кік-дауні затримки майже нема.

А от гальма "французькі" – вони "беруть" одразу на початку натискання педалі. І ефективність гальмування дуже висока.

Завдяки чітким реакціям на кермо автомобіль сприймається по-легковому маневреним. На поворотах він добре тримається за траєкторію, демонструючи чітку передньовприводну поведінку.

Також читайте: Opel вивів нову генерацію Corsa з електричною версією

Підвіска пружно відпрацьовує нерівності і лише на дуже великих ямах відчутно неприємний улар. При цьому автомобіль не можна назвати занадто жорстким, пасажири почуваються дуже комфортно. Можливо, одна з причин – дуже хороша шумоізоляція. Двигун трохи чути, а от шумів від дороги та коліс – практично ні. Навіть на наших неідеальних магістралях в салоні можна говорити усім пасажирам, не підвищуючи голосу, на швидкості аж до 130 км/год. Тільки після цієї позначки починає набридати шум вітру. Більшість однокласників такою тишиною в салоні похвалитись не можуть.

Таким чином, серед переваг Opel Grandland X можна виділити європейське походження, легкове керування, тихий салон, велику кількість систем безпеки й комфорту та економічний дизельний двигун. В недоліки можна записати досить спокійну зовнішність та недостатньо просторий салон. Однак якщо порівнювати цей кросовер від Opel з однокласниками, переваг у нього виявиться більш ніж достатньо, щоб звернути на себе увагу в такому висококонкурентному класі.

Автор: Сергій Матусяк

Фото: Андрій Яцуляк.

Нагадаємо, що у Франкфурті Opel показав Grandland X з повним приводом у гібридному виконанні.