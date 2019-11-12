09:09, сегодня

В классе среднеразмерных SUV уже давно сложилась своя иерархия, и новеньких здесь не любят. Однако у Opel Grandland X есть серьезные козыри, чтобы растолкать конкурентов.

Европейские кроссоверы в Украине менее популярны, чем японские и корейские, и этому есть несколько причин. Во-первых, они появились на рынке позже "азиатов", когда те уже завоевали значительную часть сторонников. Во-вторых, "европейцы" немного дороже, а с набором современного дополнительного оборудования – и подавно.

Однако для тех поклонников немецкого или французского автопрома, кто пересаживается с легковушки на SUV, новая линейка кроссоверов от европейского Opel – очень интересный вариант. Ведь с очередным "перевыходом" на украинский рынок цены на Opel довольно привлекательные, а столетние традиции автомобилестроения, как говорится, "не пропьешь". Один из таких кроссоверов в классе C-SUV – Opel Grandland X. Это конкурент Nissan Qashqai, Kia Sportage, Hyundai Tucson и Toyota RAV4, который по уровню технологий и инноваций может с легкостью поспорить с кем угодно. Присмотримся к нему внимательнее.

Читайте также: Тест-драйв линейки Opel в Украине

Строгий и функциональный

Дизайн новинки сдержанный и гармоничный – никаких внезапных решений или спорных элементов. Передняя часть выполнена в новом фирменном стиле Opel, силуэт и элементы стиля типичные для SUV – пластиковые накладки на бамперах, внизу кузова и арках колес.

Кстати, пластиковые накладки на дверях вдвойне функциональные – не только защищают кузов от повреждений снизу, но и прикрывают пороги. Таким образом, они всегда остаются чистыми и не могут испачкать штаны при входе и выходе из машины. Почему автопроизводители не используют это удобное решение во всех кроссоверах – загадка.

Салон тоже сделан очень качественно и в фирменном стиле Opel. По-немецки строгие линии дизайна и выверенная эргономика – все на своих местах, ни к чему привыкать или приспосабливаться не надо. Нет, все-таки надо. Меню бортового компьютера управляется на левом подрулевом переключателе, а ведь удобнее же на руле! Тем более, что кнопок на нем вдоволь. Справа – управление мультимедийной системой, а слева – активным круиз-контролем.

Пластик мягкий, много кожаных вставок. А ночью подсвечивает светодиодная подсветка. Уютно и премиально! На центральной консоли – тач-скрин экран с качественной картинкой и кнопками основных режимов. Все приборы расположены под рукой, хотя надписи на них немного малы – нужно приглядываться.

Кресла сертифицированы немецким институтом эргономики AGR, поэтому даже в дальней дороге не было желания их перенастраивать. Наклон сидений удобный, а высоким понравится возможность выдвинуть подушку под коленями – чтобы ноги не "висели". Кожаная обивка сидений с перфорацией – ведь в максимальной комплектации существует не только подогрев кресел и руля (это есть даже в начальной), но и вентиляция.

Между передними креслами размещен подлокотник, в котором установлена беспроводная зарядка для телефона. Такая же есть в нише под климат-контролем. А вот чего не продумали дизайнеры салона – так это обычных подстаканников! В центральной консоли их нет, вместо них – небольшое квадратное и прямоугольное углубление.

Читайте также: Тест-драйв Opel Astra J

Задний ряд не очень просторный, диван нельзя двигать вперед-назад или менять угол наклона спинки. Перед коленями места хватает, но втроем здесь будет тесновато. Хотя тоннеля посередине нет, ноги в центре салона не продвинешь – мешает центральная консоль.

Ребенок на своем сиденьи тоже упирается ногами. Удобно ему будет только посередине – он там поставит ножки на подлокотник. Однако по центру дивана нет креплений IsoFix, поэтому там детское сиденье надо прикреплять ремнями безопасности. Для пассажиров заднего ряда есть дефлектор обдува, розетка на 12 В и USB, поэтому они чувствуют себя вполне независимо, управляют собственным комфортом самостоятельно.

Багажник достаточно вместительный – 488 л объема. Чтобы его открыть, можно воспользоваться тремя способами – нажать кнопку на ключе, на самой двери или взмахом ноги. Высоту дна в багажном отделении можно менять (выше – чтобы получить ровный пол при снятых спинках, ниже – для увеличения объема отсека). Под полочкой – запасное колесо с набором для его замены в специальной коробочке. Приятно, что даже ниша для колеса обита тканью, а не "голое" железо.

Едет даже самостоятельно

Хорошая обзорность достигается благодаря высокой посадке, большим зеркалам и вспомогательным системам – датчикам по периметру авто и камере заднего вида. Правда, картинка на экране не идеально четкая, а камера почему-то размещена так, что видно собственный задний номерной знак. Существует функция автоматической парковки, но воспользоваться ею не пришлось.

Когда слишком близко подъезжаешь к авто впереди – система срабатывает надписью на приборной панели. А испытать ее, чтобы автомобиль сам тормозил, не решился.

В общем, систем безопасности в этом кроссовере – как на премиум-моделях в высоких комплектациях. Есть все – активный круиз-контроль, предупреждение об авто в слепой зоне, распознавание знаков и даже подруливание в собственной полосе. Поэтому на дальние расстояния по хорошей дороге ехать на Grandland X – одно удовольствие. Машина плавно разгоняется до указанной скорости, можно отрегулировать расстояние до авто впереди, а если образуется затор – Opel тоже плавно затормозит, а затем самостоятельно двинется за потоком. Кажется, что в тянучках электроника даже лучше работает, чем водитель – надо лишь не побояться ей доверить управление.

В зависимости от темпа езды расход топлива на Grandland X составляет от 6,5 на трассе до 7,0-7,7 литров на 100 км в городе. Как для дизельного кроссовера – очень приличный результат: у азиатских конкурентов больший аппетит, особенно бензиновых версий.

Клиренсом Grandland X похвастаться не может – всего 18 см. Впрочем, для городских условий его хватает, а ехать на бездорожье автомобилем с передним приводом глупо. Так, у Grandland X есть "внедорожные" режимы, аналогичные "пежовским" Ultragrip. Здесь трансмиссию можно перевести в положение "снег" или "камни", но управляет она лишь алгоритмом двигателя, коробки передач и ESP, который при необходимости блокирует колеса, что прокручиваются. Однако если ведущих колес только два, то система не во всех случаях может помочь выехать – например, в песок лучше не заезжать.

Экономичный и тихий

В Украине Opel Grandland X доступен только с одним двигателем – 1,5-литровым дизелем мощностью 130 л.с., что соответствует нормам Евро6, а значит, кроме "солярки" его нужно заправлять еще и жидкостью AdBlue. Разгон до сотни с этим двигателем не впечатляющий – целых 12,5 секунд до сотни! Зато крутящего момента дизеля в 300 Нм с лихвой хватает для активных разгонов, особенно в городе. И только после 130 км/ч динамика угасает. 8-ступенчатая автоматическая коробка передач работает незаметно и ловко – никаких переключений не замечаешь. Даже на кик-дауне задержки почти нет.

А вот тормоза "французские" – они "берут" сразу в начале нажатия педали. И эффективность торможения очень высокая.

Благодаря четким реакциям на руль автомобиль воспринимается по-легковому маневренным. На поворотах он хорошо держится за траекторией, демонстрируя четкое переднеприводное поведение.

Также читайте: Opel вывел новую генерацию Corsa с электрической версией

Подвеска упруго отрабатывает неровности и лишь на очень больших ямах ощущается неприятный удар. При этом автомобиль нельзя назвать слишком жестким, пассажиры чувствуют себя очень комфортно. Возможно, одна из причин – очень хорошая шумоизоляция. Двигатель немного слышно, а вот шум от дороги и колес – практически нет. Даже на наших неидеальных магистралях в салоне можно говорить всем пассажирам, не повышая голоса, на скорости вплоть до 130 км/час. Только после этой отметки начинает надоедать шум ветра. Большинство одноклассников такой тишиной в салоне похвастаться не могут.

Таким образом, среди преимуществ Opel Grandland X можно выделить европейское происхождение, легковое управление, тихий салон, большое количество систем безопасности и комфорта, а также экономичный дизельный двигатель. В недостатки можно записать довольно спокойную внешность и недостаточно просторный салон. Однако если сравнивать этот кроссовер от Opel с одноклассниками, преимуществ у него окажется более чем достаточно, чтобы обратить на себя внимание в таком высококонкурентном классе.

Автор: Сергей Матусяк

Фото: Андрей Яцуляк.

Напомним, что во Франкфурте Opel показал Grandland X с полным приводом в гибридном исполнении.