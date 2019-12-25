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Opel переживає друге народження. Не лише в Європі, де після переходу під "парасольку" концерну PSA перед німецькою маркою відкрилися нові перспективи. Ті ж метаморфози відбуваються і в Україні, і відтепер Opel активно наздоганяє своїх німецьких конкурентів.

Після майже десятка років забуття цього бренду в Україні мені в руки потрапив флагман – представницький седан Opel Insignia, який добряче здивував і примусив повірити у перспективу бренду.

Перші сюрпризи

Забираючи машину в імпортера, я одразу зловив себе на думці, що виглядає авто надзвичайно круто. Особливо в глибокому чорному кольорі “металік”, який виблискував на сонці. Це була топова версія Innovation з дволітровим дизелем на 170 сил, автоматом, переднім приводом. Крутіше – лише варіант з турбодизелем із двома турбінами на 210 сил та повним приводом. Щоправда, така версія стала доступна лише з вересня.

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У тестового ліфтбека – мабуть, найкращі в класі світлодіодні матричні фари, які прорізають темряву на 400 метрів. До того ж модель має найдовший в класі кузов, тому пропонує солідний запас місця для пасажирів другого ряду та величезний багажник на 490 літрів. Другий культурний шок чекав на мене в салоні.

Останній раз я їздив на попередній "Інсіґнії" ще у 2013 році. Це був повноприводний універсал Country Tourer. І в порівнянні ним мушу відзначити колосальний прогрес нового "Опеля". В першу чергу з точки зору якості салону. Тепер це таки справжній німецький автомобіль: стриманий, солідний та продуманий! Тактильно він не гірший, а може навіть кращий за деякі німецькі марки. Коричнева шкіра, рояльний лак…

На панелі приладів – 8-дюймовий екран, який видає чітку картинку з камери заднього огляду, відображає систему кругового огляду на 360 градусів. Серед обладнання – адаптивний круїз-контроль, система автоматичного гальмування й багато іншої асистуючої електроніки.

Та найбільше мене вразили крісла. Це найзручніші сидіння, в яких мені доводилося сидіти останнім часом! Крісла AGR мають подовжену подушку, вбудований масажер з 10 регулюваннями, окреме налаштування бокової підтримки. Ці сидіння навіть схвалені німецьким центром ергономіки!

На задньому ряду ногу хоч і не можна закинути на ногу, та місця більше ніж вдосталь. А ще у Insignia в додатковому пакеті "Ексклюзив" є спортивне кермо ОРС-line. Тому можна вважати кокпіт німця першим сюрпризом. Та попереду були й інші.

Як виявилося пізніше, німецький в цьому "Опелі" не тільки високий рівень якості інтер'єру, але й їздові характеристики.

Більше інформації – за посиланням.

Під капотом тестового авто – дволітровий дизель на 170 сил і 400 ньотон-метрів. Так, його не назвеш найтихішим у класі, але це єдиний недолік. Навіть без спортрежиму він тягне так, наче в ньому на 50 сил більше.

В характеристиках вказано, що до сотні Opel Insignia розганяється за 8,9 секунди. За допомогою нашого GPS-вимірювача динаміки поміряв розгін до сотні, і результат виявився навіть кращий – 8,5 секунд. Та найцікавіше починається за позначкою "150". Insignia тягне і тягне так, ніби аеродинаміка не впливає на це авто. Довгі передачі автомата дозволяють заввиграшки тримати круїзну швидкість близько “170”. І при цьому машина споживає близько 6 літрів дизпалива. Проїхавши на вихідні 300 км, я навіть не помітив їх. Дорога виявилася напрочуд легкою, а обгони перетворювалися на цікаву розвагу, бо “Опель” без жодної напруги випереджав по кілька фур одразу.

Більше того, це ще й не найпотужніша версія! Я вже згадував про турбодизель із двома турбінами на 210 сил і 480 Нм тяги. Він на секунду швидше розганятиметься до сотні – за 7,9 с. Та й максималка не 223, а 233 км на годину. Було б цікаво поїздити ще на ньому. Але враховуючи наявність повного приводу, бажано покататися взимку. Щоправда, враховуючи екологічні норми Євро-6, обидва мотори інколи (про це вам автомобіль обов’язково скаже) треба дозаправляти сечовиною AdBlue, і робиться це на станції техобслуговування.

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Солідно і дорого

А ще мені сподобалася підвіска – зібрана і комфортна одночасно. Задня – незалежна, багатоважільна. І саме через неї "Інсінія" дуже прикольно їде.

Підвіска на перших погляд не дуже м'яка, але рівно настільки, аби гідно тримати удари від наших доріг. А робить вона це солідно, як на преміум-седанах. Не кривишся навіть на великих ямках. З іншого боку, кермо налите інформацією і машина повертає рівно настільки, наскільки його відхиляєш. Комбінація тяговитого дизеля, витривалої підвіски і точного керма робить "Опель" цікавим для швидких драйверів.

А ще суто німецька риса – це стійкість до великого завантаження. Наша Insignia має 607 кіло корисного навантаження. Майже як пікап. Тобто можна посадити в салон 5 вгодованих пасажирів, кожен з яких візьме з собою величезну валізу, а "Опель" ні на грам не зміниться в поведінці. Він навіть сильно не присяде, на відміну, наприклад, від італійських авто, які в такій ситуації "повзтимуть на животі".

Тож під кінець тесту я дійшов висновку, що цей Opel – найбільш недооцінений автомобіль на нашому ринку. Insignia виглядає цікавіше за більшість європейських конкурентів. Він пропонує німецький рівень якості та їздових характеристик. А за оздобленням салону та запасом потужності він легко конкурує з більш дорогими преміум-марками.

Новий імпортер декларує дуже скромний план продажів на цей рік – всього 120 одиниць. Однак цієї цифри повинно вистачити, аби посунути інший бізнес-седан – Ford Mondeo.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков

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