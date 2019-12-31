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Opel переживает второе рождение. Не только в Европе, где после перехода под "зонтик" концерна PSA перед немецкой маркой открылись новые перспективы. Те же метаморфозы происходят и в Украине, и теперь Opel активно догоняет своих немецких конкурентов.

После почти десятка лет забвения этого бренда в Украине мне в руки попал флагман – представительский седан Opel Insignia, который изрядно удивил и заставил поверить в перспективу бренда.

Первые сюрпризы



Забирая машину у импортера, я сразу поймал себя на мысли, что выглядит автомобиль очень круто. Особенно в глубоком черном цвете “металлик”, который сверкал на солнце. Это была топовая версия Innovation с двухлитровым дизелем на 170 сил, автоматом, передним приводом.

Круче – только вариант с турбодизелем с двумя турбинами на 210 сил и полным приводом. Правда, такая версия стала доступна лишь с сентября.

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У тестового лифтбека – пожалуй, лучшие в классе светодиодные матричные фары, которые прорезают темноту на 400 метров. К тому же модель имеет самый длинный в классе кузов, поэтому предлагает солидный запас места для пассажиров второго ряда и огромный багажник на 490 литров. Второй культурный шок ждал меня в салоне.

Последний раз я ездил на предыдущей "Инсигнии" еще в 2013 году. Это был полноприводный универсал Country Tourer. И в сравнении с ним должен отметить колоссальный прогресс нового "Опеля". В первую очередь с точки зрения качества салона. Теперь это настоящий немецкий автомобиль: сдержанный, солидный и продуманный! Тактильно салон не хуже, а может даже лучше некоторых немецких марок. Коричневая кожа, рояльный лак…

На панели приборов – 8-дюймовый экран, который выдает четкую картинку с камеры заднего вида, отображает систему кругового обзора на 360 градусов. Среди оборудования – адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и много другой ассистирующей электроники.

Но больше всего меня поразили кресла. Это самые удобные сидения, в которых мне приходилось сидеть в последнее время! У кресел AGR – удлиненная подушка, встроенный массажер с 10 регулировками, отдельные настройки боковой поддержки. Эти сиденья даже одобрены немецким центром эргономики!

На заднем ряду ногу хоть и нельзя закинуть на ногу, однако места больше, чем достаточно. А еще у Insignia в дополнительном пакете "Эксклюзив" есть спортивный руль ОРС-line. Поэтому можно считать кокпит немца первым сюрпризом. А впереди были и другие.

Как оказалось позже, немецкий в этом "Опеле" не только высокий уровень качества интерьера, но и ездовые характеристики.

Больше информации – по ссылке.

Под капотом тестового авто – двухлитровый дизель на 170 сил и 400 ньютон-метров. Да, его не назовешь самым тихим в классе, но это единственный недостаток. Даже без спортрежима он тянет так, будто в нем на 50 сил больше.

В характеристиках указано, что до сотни Opel Insignia разгоняется за 8,9 секунды. С помощью нашего GPS-измерителя динамики померил разгон до сотни, и результат оказался даже лучше – 8,5 секунд. Но самое интересное начинается с отметки "150". Insignia тянет и тянет... так, будто аэродинамика не влияет на это авто.

Длинные передачи автомата позволяют легко держать круизную скорость “170”. И при этом машина потребляет около 6 литров дизтоплива. Проехав на выходные 300 км, я даже не заметил их. Дорога оказалась на удивление легкой, а обгоны превращались в интересное развлечение, потому что “Опель” без всякого напряжения опережал по несколько фур сразу.

Более того, это еще и не самая мощная версия! Я уже упоминал о турбодизеле с двумя турбинами на 210 сил и 480 Нм тяги. Он на секунду быстрее разгоняется до сотни за 7,9 сек. Да и максималка не 223, а 233 км в час. Было бы интересно поездить еще на нем. Но учитывая наличие полного привода, желательно покататься зимой. Правда, учитывая экологические нормы Евро-6, оба мотора иногда (об этом вам автомобиль обязательно скажет) надо дозаправлять мочевиной AdBlue, и делается это на станции техобслуживания.

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Солидно и дорого



А еще мне понравилась подвеска – собранная и комфортная одновременно. Задняя – независимая, многорычажная. И именно из-за нее "Инсиния" очень прикольно едет.

Подвеска на первый взгляд не очень мягкая, но ровно настолько, чтобы достойно держать удары от наших дорог. А делает она это солидно, как на премиум-седанах. Не кривишься даже на больших ямках. С другой стороны, руль информативный и машина поворачивает ровно настолько, насколько его отклоняешь. Комбинация тяговитого дизеля, выносливой подвески и точного руля делает "Опель" интересным для быстрых драйверов.

А еще чисто немецкая черта – это устойчивость к большим загрузкам. У нашей Insignia – максимум 607 кило полезной нагрузки. Почти как пикап. То есть можно посадить в салон 5 упитанных пассажиров, каждый из которых возьмет с собой огромный чемодан, а "Опель" ни на грамм не изменится в поведении. Он даже сильно не присядет, в отличие, например, от итальянских авто, которые в такой ситуации будут “ползти на животе".

Поэтому под конец теста я пришел к выводу, что этот Opel – самый недооцененный автомобиль на нашем рынке. Insignia выглядит интереснее большинства европейских конкурентов. Он предлагает немецкий уровень качества и ездовых характеристик. А по отделке салона и запасу мощности он легко конкурирует с более дорогими премиум марками.

Новый импортер декларирует очень скромный план продаж на этот год – всего 120 единиц. Однако этой цифры должно хватить, чтобы подвинуть другой бизнес-седан – Ford Mondeo.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков

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