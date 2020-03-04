За підсумками 2019 року бренд Opel отримав операційний прибуток 1,1 млрд. євро, вперше за свою 158-річну історію.

Таким чином, початкові ключові показники плану «РАСЕ!», у вигляді досягнення рівня прибутковості 6% до 2026 року, виконані вже сьогодні.

Цей прибуток дозволив бренду Opel інвестувати гроші в майбутні проекти. Зокрема, 2 млрд. євро буде інвестовано в завод з виробництва акумуляторів, де створять 2 тис. робочих місць. Крім того, Бренд Opel інвестує кошти у виробництво перших електрифікованих моделей Grandland X Hybrid і Corsa-e. До старту виробництва в Рюссельхаймі готується нове покоління популярної моделі Astra, починаючи з 2021 року.

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Opel представив план розвитку «РАСЕ!» у листопаді 2017 року. Тоді були оголошені три стратегічні напрямки розвитку:

- постійне і планомірне зростання прибутку;

- електрифікація модельного ряду;

- прагнення стати глобальним гравцем автомобільного ринку.

Уже сьогодні можна з упевненістю стверджувати, що даний план працює.

Opel активно розвиває лінійку електрифікованих автомобілів: тільки за останній час дебютували дві важливі новинки - Corsa-e і Grandland X Hybrid4, а в найближчому майбутньому на ринок вийдуть ще вісім електрифікованих автомобілів. В результаті вже до 2024 року вся модельна лінійка Opel буде електрифікована.

Наступні кроки для Opel - створення вигідних і прибуткових каналів продажів, розробка і запуск у виробництво автомобілів з низьким рівнем вихлопних газів, загальне зниження викидів СО 2 . Бренд активно працює не тільки над поліпшенням двигунів внутрішнього згоряння, але також і над новими технологіями. Так, Рюссельхайм сьогодні є одним з технологічних центрів Групи PSA.

З початком роботи нового імпортера Opel в Україні - представництва Групи PSA - Бренд пройшов процедуру «перезавантаження», яка виявилася успішною. За підсумками 2019 року в нашій країні було реалізовано майже 400 автомобілів, зростання продажів склало + 75% відносно показників 2018 року. Фактично Opel продемонстрував рекордне зростання продажів серед європейських, японських, корейських масових брендів-конкурентів.

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Дилерська мережа Бренда також піддалася «перезавантаженню»: почали роботу повністю нові дилери Opel, оновилися вже відомі партнери - нове оформлення автосалонів, нова модельна лінійка, нові підходи в роботі. В цілому за підсумками 2019 року мережа Opel в Україні налічує дев'ять дилерів.

Для покупців був запропонований вигідний кредит під 0,01% річних терміном на 2-3 роки (в залежності від моделі). По-друге, починаючи з літа 2019 року, на автомобілі Opel діє збільшена гарантія - три роки або 100 тис. км пробігу (в залежності від того, що настане раніше).

Влітку цього року модельний ряд Opel поповнитися повною комерційною лінійкою автомобілів, що дозволить зайняти нові сегменти ринку і вивести продажі на новий рівень.

Нагадаємо, що в Україні стартував продаж нового мінівена Opel.