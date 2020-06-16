Хоча офіційна презентація новинки відбудеться 30 червня, вже зараз є перші зображення та деякі подробиці.

Після того, як французи представили пару кросоверів (C3 Aircross і C5 Aircross), вони знову повернулись до хетчбеків. Але тепер вони будуть називатися крос-хетчбеки. Які, звичайно, будуть електрифікованими. Перший з них - компактний крос-хетчбек Citroën С4 одразу після презентації 30 червня надійде у продаж з кількома силовими агрегатами на вибір: електричним, бензиновим або дизельним.

Новий ë-C4 - 100% ëlectric і Новий C4 - це по суті одна і та ж модель, запропонована з трьома різними варіантами силових установок: 100% електро, бензин або дизель.

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Новий ë-C4 - 100% ëlectric і Новий C4 завдяки піднятому кузову й спортивному силуету несуть в собі риси кросовера.

Моделі матимуть власні елементи фірмової програми Citroën Advanced Comfort:

їздовий комфорт забезпечують підвіска Progressive Hydraulic Cushions та сидіння Advanced Comfort;

комфорт в салоні досягається за рахунок наявності великого простору і практичних функцій, включаючи унікальну інновацію для переднього пасажира, презентація якої відбудеться в ході світової прем'єри моделі;

затишний і світлий салон сприятиме душевному комфорту;

комфорт експлуатації гарантують численні технології і системи допомоги водієві.

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